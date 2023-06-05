寵物便溺不清嚴重 環局鼓勵檢舉

飼主讓寵物隨地便溺，造成環境髒亂與惡臭，卻難以稽查。花蓮縣環境保護局籲請民眾協助檢舉，查證屬實除可開罰飼主或管理人1200元以上至6000元以下罰鍰，檢舉人也可獲實收罰鍰最高100%獎金。

根據農委會寵物登記管理資訊網顯示，今年目前全台有登記犬貓寵物近10萬隻，花蓮有1740隻，再加上未登記犬貓數量十分可觀。其中寵物犬最常由飼主帶出門，部分飼主於愛犬便溺後不清理，行為缺乏公德心及汙染環境衛生。

環保局指出，依據廢棄物清理法第11條第6款規定，家畜在道路或公共場所便溺，所有人（飼主）或管理人有清除其便溺物義務，如果不清除，依法處以1200元以上至6000元以下罰鍰。

環保局鼓勵民眾檢舉違規未隨手清理狗便的飼主，民眾可利用手機、數位攝影機等攝影工具，錄下犬隻便溺及飼主未隨手清理狗便汙染環境畫面，並拍下飼主車牌或門牌資訊等，寄交環保局舉發，查證屬實審核符合取締告發要件，將可獲實收罰鍰最高100%檢舉獎金。

環保局表示，除督促各鄉鎮市清潔隊加強路面清除排泄物，呼籲飼主發揮公德心，隨手將狗便清理乾淨。