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基隆西3停車場每小時只收10元 交通處分析顯現分流成效

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑日前開車直播，宣導如何從國道1號大業隧道出口前往西3碼頭停車場。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑日前開車直播，宣導如何從國道1號大業隧道出口前往西3碼頭停車場。圖／基市府提供

基隆市政府交通處今天表示，為了疏解假日市區交通，昨天首次實施西3碼頭停車場優惠方案，周六中午12點到晚上8點每小時40元降到10元，發現停車率大幅增加，顯示已發揮引導停車分流成效。

交通處說，因應解封後基隆市區觀光旅次增加，假日出現人潮、車潮，導致主要停車場周邊道路堵塞亂象，市府與基隆港務分公司協調，6月3日起的周末西3碼頭停車場優惠費率方案，原本每小時收費40元，中午12點到晚上8點調降為10元，為期1個月，端午連假4天都適用，希望吸引外地觀光客前往停車，降低廟口周邊停車與車流壓力。

基隆市長謝國樑日前開車直播，如何從國道一號大業隧道出口，沿西岸高架橋前往西3碼頭停車場，並分享停好車後，從停車場步行到國門廣場、海洋廣場，可沿途欣賞基隆港灣的城市美景。

交通處表示，市區的博愛、東岸及信二停車場，是外地觀光客到基隆市區遊玩的停車第一選擇，為了疏導車輛停在西3碼頭停車場，除了特定時段提供費率優惠，市中心停車場滿場時，也會由義交人員導引車輛開往西3碼頭停車場及六合停車場方式停放，減少市區道路壅塞。

交通號誌調整部分，交通處觀察到公車循環站周邊路段，常有車流交織，導致無法紓解駛離停車場車潮，因此調整路口號誌時相，有效區隔東岸停車場離場車流。因應端午連假來臨，市府也持續與軍方協調，商借威海營區空地提供停車使用。

基隆市西3碼頭停車場昨天中午首次實施停車費率優惠方案，並在中山高北端出口CMS看板宣導用路人利用。圖／基市府提供
基隆市西3碼頭停車場昨天中午首次實施停車費率優惠方案，並在中山高北端出口CMS看板宣導用路人利用。圖／基市府提供

停車場 基隆港 碼頭

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