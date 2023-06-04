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在廣場驚見年輕男用朱銘紳士雕塑的臉「熄菸」 在地人嘆：為何搞破壞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
有人在臉書貼文，指看到年輕男子在國門廣場用紳士的臉「熄菸」。市府今派員查看作品未受損，並呼籲民眾愛護公用空間展出的藝術品。圖／基市府提供
有人在臉書貼文，指看到年輕男子在國門廣場用紳士的臉「熄菸」。市府今派員查看作品未受損，並呼籲民眾愛護公用空間展出的藝術品。圖／基市府提供

基隆市國門廣場有11座已故雕刻大師朱銘，人間系列作品「紳士」雕刻，有人在臉書貼文，看到有不肖民眾用紳士的臉「熄菸」，質疑需要搞破壞嗎？市府今派員查看，確認雕刻未受損，提醒民眾愛護藝術作品

基隆市政府去年6月間舉辦城市博覽會期間，和朱銘美術館合作，在國門廣場展出12件紳士雕塑，獲得好評。博覽會結束後撤離作品，不少民眾大呼可惜。市府後來和美術館洽談新的合作方案，館方去年10間將11件紳士作品重新裝置在國門廣場，展期到今年10月10日。

有網友前天深夜在臉書「基隆人」社團貼文說，剛剛經過國門廣場，看到1名年輕男性一直站在拉行李的紳士作品前面。因為「面對面」靠得很近，引發她的好奇心，走近一看，發現對方竟用作品臉上熄滅菸頭。

網友說，她馬上勸說對方不可以這樣做，那是藝術品，要愛惜藝術品。這名男子沒有說話，看了她一眼就離開。她有時候會想，大家都算知識分子，需要這樣的搞破壞嗎？

基市府觀光及城市行銷處科長蔡惠婷今天到國門廣場，查看紳士作品，未發現受損。她說，公共區域的環境需要民眾配合共同維護，並請愛護展出的藝術品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

有人在臉書貼文，指看到年輕男子在國門廣場用紳士的臉「熄菸」。市府今派員查看作品未受損，並呼籲民眾愛護公用空間展出的藝術品。圖／基市府提供
有人在臉書貼文，指看到年輕男子在國門廣場用紳士的臉「熄菸」。市府今派員查看作品未受損，並呼籲民眾愛護公用空間展出的藝術品。圖／基市府提供

基隆 藝術品 美術館 朱銘 藝術作品

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