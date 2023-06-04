花蓮部落大學免學費助考咖啡師證照 提高職場競爭力

花蓮縣政府開辦原住民部落大學，提供多元課程，今年在地的SCA國際認證咖啡教室合作，開設咖啡沖煮課程。其中，卓溪鄉布農族咖啡業者余懷恩等人取得SCA精品咖啡手沖咖啡師中級證照，為地方產業更添助力。

部落大學今年與SCA、花蓮SCA協力單位都好咖啡三方合作，透過咖啡產銷培植班課程培訓族人手沖咖啡，讓卓溪鄉卓清村布農族咖啡業者余懷恩、何資儀、游亭淯3人，取得2023年SCA精品咖啡手沖咖啡師的中級證照。

縣府原民處表示，余懷恩在玉里鎮經營咖啡店，因職場累積的實作經驗，打下紮實深厚的咖啡沖煮基礎，不僅高分考到國際認證咖啡沖煮師證照，達成自我的階段目標，更替卓溪布農族人增添一筆國際認證紀錄。

余懷恩說，SCA國際精品課程單人學費高達2萬元，對自己而言是不小的負擔，幸好有部落大學能免費報名參加相關課程，很高興順利通過測驗。

何資儀、游亭淯兩人則是當地的咖啡豆農，他們認為，栽種咖啡前須先了解咖啡的產業鏈，因此參與課程培訓，不但能獲取證照，對於投入的咖啡種植產業及未來咖啡豆的產銷也助益良多。