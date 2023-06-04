「鮭魚返鄉」搶地投資熱 宜科園區及工業區前景看好

看準宜蘭高鐵等鐵道建設可望帶動投資商機，縣政府盤點全縣17處工業區，統計尚有100公頃產業用地可供投資設廠，近期鎖定一結工業區北側17公頃用地進行招商。據了解，已吸引兩家業者進駐，分別是電子業與成衣服飾製造業，其他業者詢問度也相當高。

國際政經局勢不穩定，不少台商「鮭魚返鄉」把產業移回台灣，探詢設廠用地，全台很多工業區出現搶地「惜售」。

至於宜蘭縣部分，經過縣政府盤點全縣17處工業區中的利澤、龍德及蘇澳都市計畫工業區已達飽和，高鐵站址對面的宜蘭科學園區也非常搶手，往北鄰近宜蘭市與礁溪鄉交界的一結工業區則是縣府新開發完成公共設施的工業區，也是看準這波商機。

一結是民國63年編定的工業區，面積61.57公頃，目前只有部分食品廠及觀光工廠，宜蘭近年來交通建設逐漸完善，高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化等重大建設陸續推進，縣政府透過前瞻建設爭取1.5億元投入整建工業區北側公共設施，增加17公頃區塊完整產業用地，適合投資進駐。

縣政府工商旅遊處表示，目前已經有一家電子業成衣及一家服飾品製造業申請進駐，資料審查中，這兩家占地面積約1萬1千平方公尺，有鑑於區內已有觀光工廠形成聚落，縣府希望與觀光產業有連結的產業進駐為佳。