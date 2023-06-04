打球受傷職籃夢碎 他回綠島守護離島水域安全

台東縣綠島鄉航空消防員楊國聖，為提振綠島水域救援人力，號召親友、潛水教練籌組「中華民國海上救生協會台東分會」，去年參與9件、37人搜救案，助遊客「開心玩水、平安回家」，近期正籌組蘭嶼分隊，希望更多人加入，共同守護台東離島水域安全。

42歲楊國聖從小在綠島長大，熟悉各種水域活動，高中到外地求學時熱愛打籃球，因為球隊成績不錯，曾立志成為職業籃球員，後因傷退出、職籃夢碎，服役後考取航站消防員，回家鄉綠島機場工作。

楊國聖表示，返鄉最大好處就是享受綠島碧海藍天，假日就到海邊游泳、浮潛，某次帶外甥海邊遊憩，突遇到有人溺水，他奮不顧身入水將溺者救上岸，雖很有成就感，但也發現「會游泳不一定會救人」，應多學習水域救援專業。

楊國聖指出，綠島參與浮潛、潛水、海釣水域活動人數有數十萬人次，每年有8到10人死於水上意外，島上消防、海巡救援人力有限，3年前，他和志同道合朋友，決定籌組中華民國海上救生協會台東分會，為綠島水域救援盡一分心力。

楊國聖的外甥葉明凱直言，10餘年前看到舅舅海邊救人、覺得非常帥氣，得知成立海上救生協會，他全力支持並加入籌備工作，與20名綠島水域教練參與海上救生訓練，取得相關證照。

「協會成員付出讓人感動！」楊國聖說，分會目前主要服務區域是綠島周邊水域，成員參與目的，就是希望減少綠島水上意外、避免憾事發生，雖然平日工作忙碌，但只要接到救援訊息，幾乎都義不容辭、趕赴現場幫忙，去年已協助9件、37人救援任務。