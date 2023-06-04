成功山屋增設42營位 紮營更安全

太魯閣國家公園內有27座百岳，其中奇萊山是最受山友喜愛的熱門路線之一，成功山屋成為住宿首選，但床位不敷需求，太管處近日在山屋周邊畫設42處營位，將修正網站系統供山友申請使用，提升登山安全與遊憩品質。

太魯閣國家公園管理處表示，園區內需要申請入園的步道，以奇萊山、南湖大山與錐麓古道三條山徑最熱門，許多山友習慣從合歡山遊憩區滑雪山莊奇萊山登山口進入奇萊山區，再分別攀登奇萊主北峰、奇萊連峰、奇萊東稜或奇萊北峰下屏風山等山徑，成功山屋就成為住宿紮營的首選。

不過，成功山屋僅有34床位，加上鄰側的成功2號堡10個床位，也只有44個，不敷需求，山友若申請入園但搶不到床位，就得自備帳篷就地紮營，但該處地形陡峭，平坦空曠地不多，加上空箭竹、芒草、咬人貓等植物叢生，山友多選擇在溪床較高處紮營，一旦遇到豪大雨溪水暴漲，易有安全疑慮。

太管處表示，曾評估是否再建山屋擴增床位，但受限腹地不足，目前已選擇2號堡上方林樹下的平坦地，畫設7個4人帳、1個2人帳營位，另在溪床較高處的原有紮營處，也整理出3個4人帳營位，一共新增畫設42個營位，供山友休息。

太管處表示，新增營位希望提供山友更安全、優質的登山環境，也提醒山友垃圾要帶下山，不要將食物或廚餘留置在山屋內，干擾野生動物生活習性，共同維護美好的無痕山林。