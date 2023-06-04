聽新聞
test
0:00 / 0:00

不禮讓行人 基隆2路口將AI執法

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
車輛不禮讓行人科技執法，將先設在市中心愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。記者游明煌／攝影
車輛不禮讓行人科技執法，將先設在市中心愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。記者游明煌／攝影

基隆市警局為加強推動行人友善空間，將首次建置AI科技執法，取締汽機車不停讓行人，把違規影像直接傳送至交通隊舉發平台，員警認證後開單舉發，降低事故，也減少執勤警力負擔。將先設在愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。

基隆決心洗刷「行人地獄」惡名，交通部補助300萬元在市中心設置科技執法設備。市警局長張樹德說，議會審議通過後，6月底前發包，9月底前設置執法。

交通隊說，這兩處路段是市中心人流與車流密集處，鄰近廟口、東岸商場、公車循環站及海洋廣場，來往人潮頻繁，駕駛人如未依規定停讓行人優先通行，易生傷亡事故。設置偵測點位為愛三路郵局前後路口行人穿越道，透過科技設備取得違規資料及違規影像連結至舉發平台，由員警認證舉發。

警察局另追加預算200萬元租賃2套「車輛不停讓行人違規科技執法設備」，在7個行政區輪調使用，每3個月輪調1次。設置地點為仁愛區仁二路與愛一路口；中正區信二路與義一路口；信義區信一路與義六路口；七堵區明德一路與自治街口；暖暖區東勢街與暖暖街口；安樂區基金一路208巷口；中山區安一路與西定路口。

交通隊指出，基隆市已有近10處地點採行科技執法，違規及發生車禍的比率都下降3成以上，顯見科技執法的確能夠抑制違規。

科技執法 基隆

延伸閱讀

洗刷行人地獄惡名 基隆首建置AI科技執法抓不禮讓行人

桃園交通科技執法還要再建置80處！今年截至4月取締量已逾去年一半

陳揆指四接「以氣換油」改善空汙 王醒之：愚民式偽善

蔡總統台電四接旁騎車 陳建仁：續和基市府溝通要依法行政

相關新聞

不禮讓行人 基隆2路口將AI執法

基隆市警局為加強推動行人友善空間，將首次建置AI科技執法，取締汽機車不停讓行人，把違規影像直接傳送至交通隊舉發平台，員警...

冬山熱氣球登場 熊讚打工

宜蘭冬山鄉熱氣球嘉年華邁入第4屆，場地從三奇美徑移師冬山舊河港旁農地，昨起開放4天、8場次搭乘熱氣球體驗。北市吉祥物「熊...

成功山屋增設42營位 紮營更安全

太魯閣國家公園內有27座百岳，其中奇萊山是最受山友喜愛的熱門路線之一，成功山屋成為住宿首選，但床位不敷需求，太管處近日在...

台東流刺網實名制 違者最高罰15萬

台東蘭嶼海域近期被發現許多廢棄流刺網，有保育類海龜被網纏死亡憾事，議員質疑廢漁網是近海作業船隻遺留，台東縣政府宣布將嚴格...

花蓮客家族群占3分之1 縣府辦沉浸式園遊會展推廣成果

花蓮縣有11萬多名客家族群，占全縣人口3分之1，為傳承客語，縣府客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，請來多所學校...

避免浪犬追車傷人 花蓮七星潭風景區增設驅趕器

無主流浪犬追車咬人、傷人事件頻傳，花蓮縣府在七星潭風景區增設驅趕器，透過人類聽不到的刺激聲波，使犬隻感到害怕離開，避免浪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦