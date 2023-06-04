冬山熱氣球登場 熊讚打工

宜蘭冬山鄉熱氣球嘉年華邁入第4屆，場地從三奇美徑移師冬山舊河港旁農地，昨起開放4天、8場次搭乘熱氣球體驗。北市吉祥物「熊讚」分身昨首度現身，接著還將到台東、歐洲多國行銷台北觀光。

熱氣球嘉年華是冬山鄉最重要的觀光活動之一，今年在6月3、4日及10、11日於冬山舊河港旁農地登場，昨天天還沒亮，就有人排隊買票，清晨5時開賣，到5時50分上午場次120張票售完。

鄉公所表示，4天活動分成上、下午場，每場開放120人搭乘，體驗約5到7分鐘，每張票500元，下午場有熱氣球地面體驗活動，民眾到臉書粉專「幸福冬山」按讚，出示給工作人員即可兌換體驗券，進入熱氣球裡聽專業解說員講解熱氣球的構造、原理與歷史典故等，共3場，每場開放60人。

冬山鄉長林峻輔表示，今年場地周邊有生態綠洲、美麗的冬山火車站，搭乘熱氣球的民眾可以360度環景飽覽冬山之美；還首度請來台北市「熊讚」造型氣球，昨、今亮相，下周由觀光局「oh熊組長」造型氣球接棒陪伴遊客。

「熊讚」上月到北市議會備詢，遭議員陳怡君指責「太懶了」，應多排行程去賺錢。北市觀傳局幫其分身「台北熊讚熱氣球」規畫滿滿通告，昨現身冬山熱氣球嘉年華，7月再到台東，緊接著遠赴歐洲行銷台北觀光。

觀傳局表示，「熊讚」熱氣球6月30日至7月10日將到台東參加「2023台灣國際熱氣球嘉年華」，7月參加兩年一度、全球知名的法國GEMAB世界熱氣球節，8月到英國布里斯托國際熱氣球節，9月再到德國華士坦國際熱氣球嘉年華，盼讓世界看見台北、愛上台北。