聲援遭性騷女消防員 陳定南教育基金會發起遊行

宜蘭縣政府消防局1名女性消防員遭性騷擾，引起輿論譁然。陳定南教育基金會今天發起遊行，呼籲縣政府重視這起案件，並要求消防局道歉、懲處相關失職人員。

宜蘭縣副縣長林茂盛回應，此案已依性別工作平等法重啟調查，女消防員也提出申訴，縣府會督促消防局盡快協助理，讓這個案子有圓滿結果。

宜蘭縣政府消防局1名女消防員去年洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，她身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職。

為聲援這名女消防員，陳定南教育基金會等單位今天上午在蘇澳發起「聲援受害女消防員，為性別平權而走」，近百名支持者身穿白色上衣，上街遊行。

陳定南教育基金會董事蔡惠玉受訪時說，這條討公道的路，受害者及消防員工作權益促進會走得艱辛又漫長，需更多支持及重視，喚起大眾對防範職場霸凌與促進性別平等的意識。陳定南生前擔任法務部長任內也關心性別多元的議題及權益，這時候不應該默不做聲，必須有人為了這個錯誤負責。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕重申，去年12月初事件發生後，就馬上啟動調查程序，涉嫌性騷擾的男消防隊員已被記2次小過並調離原單位。雙方當事人針對消防局相關處理與處分，至今都無提出異議。

徐松奕說，女消防隊員現在已對偷看的男消防員提告，一切靜待司法偵辦與結果，消防局也鼓勵她去提告，主張應有權利；若她對此案行政裁量有異議，建議提出申訴。