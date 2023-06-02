奇萊成功山屋營位劃設完成 可容納42人紮營

太魯閣國家公園為提供山友安全紮營區域，在成功山屋完成周邊營位劃設，2號堡上方樹林平坦地增加7個4人帳、1個2人帳營位，溪床較高處原紮營處3個4人帳營位，可容納42名山友紮營。

太魯閣國家公園管理處今天發布新聞資料指出，園區27座百岳，其中以奇萊山、南湖大山與錐麓古道3條山徑最熱門。其中，成功山屋位於奇萊主山、奇萊連峰、奇萊東陵等路線必經之地，是重要住宿及紮營地點。

太管處指出，成功山屋可提供34個床位、側臨成功2號堡則有10個床位，若沒預約到床位的山友需自備帳篷紮營，考量鄰近平坦空曠地有限，山友多選擇到溪床高處紮營，若遇到大雨溪水暴漲，有安全疑慮。

太管處指出，因山屋附近腹地不足，無法另闢山屋增加住宿量，選定2號堡上方樹林平坦地劃設7個4人帳、1個2人帳營位，原溪床紮營處也整理出3個4人帳營位，可增加42名山友紮營休息區域，提升山友登山安全與遊憩品質。

太管處呼籲山友落實「無痕山林」理念，將垃圾帶下山，不要將食物或廚餘留置在山屋內，共同維護山林環境。