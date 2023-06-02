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解決花蓮垃圾危機 台泥和平廠氣化爐下月試運轉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台泥公司和平廠在廠區內興建氣化爐，協助處理花蓮垃圾，花蓮縣長徐榛蔚（右2）今年4月到場關切施工進度。圖／花蓮縣政府提供
台泥公司和平廠在廠區內興建氣化爐，協助處理花蓮垃圾，花蓮縣長徐榛蔚（右2）今年4月到場關切施工進度。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣環保局與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，協同處理花蓮垃圾，預計下個月開始試運轉。環保局表示，初期先收運北區及部分中區鄉鎮垃圾，明年連同南區鄉鎮垃圾也將送到和平處理，現有因無法處理而堆置、真空打包垃圾約8萬公噸，也會逐漸去化，解決垃圾危機。

環保局表示，花蓮日產垃圾量約174公噸，但沒有焚化爐，除部分鄉鎮有垃圾掩埋場，北區5鄉鎮垃圾長年運往宜蘭利澤焚化爐焚燒，一旦遇歲休，或有颱風等因素蘇花交通中斷，縣內垃圾就得堆置，且利澤焚化爐從2020年底減收，垃圾問題更成燃眉之急，目前約有8萬公噸等待去化。

台泥與花蓮縣政府合作推動「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，雙方簽約20年，由台泥斥資47億元，2021年動工在和平廠興建氣化爐，預計下個月開始試運轉。

環保局副局長饒慶龍說，預計先試運轉3個月，並取得使用執照，就會正式營運。每天處理量最高達200公噸，今年優先處理花蓮、吉安、秀林、新城、壽豐等鄉鎮的生活垃圾，明年南區玉里、卓溪、富里等鄉鎮垃圾也會納入，每天還有約3、40公噸的餘裕，會慢慢去化堆置或真空打包的8萬噸垃圾，其中堆置部分預計明年就可去化完畢，真空打包的會慢一些。

此外，宜蘭縣南澳鄉澳花村德卡倫等部落族人，不滿花蓮縣府核准台灣水泥和平廠的環境影響差異分析審查，得以興建氣化爐，提告請求撤銷，台北高等行政法院昨判原告敗訴。

環保局表示，氣化爐是為徹底解決花蓮垃圾問題，每年預計還可減碳超過4萬噸，也有相關的回饋機制。未來空氣檢測數據都會公開在台泥和平DAKA園區，讓民眾安心，台泥也將規畫多種生態體驗教育場域。

台泥公司和平廠在廠區內興建氣化爐，協助處理花蓮垃圾，預計下個月試運轉。圖為今年4月興建進度，花蓮縣政府提供
台泥公司和平廠在廠區內興建氣化爐，協助處理花蓮垃圾，預計下個月試運轉。圖為今年4月興建進度，花蓮縣政府提供

花蓮 焚化爐 宜蘭

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