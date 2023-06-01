基隆信二停車場戶外吸菸區封閉期間生亂象 交通處回應了

基隆信二停車場設在1樓的吸菸區，3年前因新冠肺炎3級警戒封閉，暫停使用。疫情趨緩解封後仍未開放，有人索性在「吸菸區外」吸菸，菸蒂棄置用塑膠布罩住的熄菸桶，衍生亂象，乏人管理反成髒亂點。交通處表示，已要求停車場業者改善，吸菸區今天重新開放使用。

3年前疫情嚴峻，全國升級3級警戒後，民眾外出要戴口罩，違者依傳染病防治法裁罰3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。 國民健康署當時呼籲全國公司老闆或場所管理者，在3級防疫期間暫時關閉戶外吸菸區，以避免員工或民眾因吸菸而成為防疫缺口。

信二停車場的戶外吸菸區設在義二路2巷，位在市府產業發展處、交通處辦公室門口右側的半開放空間。3年前國內升級3級警戒後，停車場管理業者用黃色警示帶封閉吸菸區，用塑膠布罩住的熄菸桶，並在牆上張貼公告「因疫情關係，吸菸區暫停使用」。

隨著國內疫情威脅減輕，政府逐步放寬管制規定，逐步解封，讓社會運作回復正常化。信二停車場吸菸區到昨天仍封閉，但近日已見有人想到吸菸區吸菸，可能看見仍封閉，沒有進去，索性在吸菸區外吸菸，用塑膠布罩住的熄菸桶也出現菸蒂。

衛生局說，吸菸區封閉及開放使用，由管理者自行決定。交通處表示，會要求停車場管理業者改善吸菸區環境。業者今天已撤除封鎖入口的警示帶，除去熄菸桶的塑膠布，並且清理環境，重新開放民眾使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康