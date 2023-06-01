花蓮豐濱鄉推東海岸遊程 觀光首發團端午連假登場

花蓮縣豐濱鄉在大山與大海之間，山海自然美景療癒人心，更孕育獨特部落文化，豐濱鄉公所推廣在地旅遊，首次與遊程販售平台合作，串連在地觀光旅宿業者，規畫11條路線遊程，交通接駁免費，首發團將在端午節連假出發，即日起預約報名可享半價優惠。

豐濱鄉公所自2019年起，以藝術音樂季、設置裝置藝術等，讓遊客認識地方不同面貌，並扶持潛力業者及部落，共同推出系列遊程，讓旅人體驗東海岸的熱情與文化。

豐濱鄉長邱福順表示，今年首次與遊程販售平台「kkday」合作，規畫6至9月的系列遊程，串連在地旅遊、住宿業者，結合東管處藝串平台、月光海音樂會等，並提供免費交通接駁與保險服務。今年夏天規畫的11條遊程路線將陸續上架平台，7月將加碼宣傳豐濱更多元的自由旅遊體驗。

遊程首發團「豐濱Misalama一日遊」將在6月24日登場，遊客可在花蓮市區搭乘專車到豐濱鄉，並造訪親不知子海上古道、石門麻糬洞、一線天山谷、海蝕洞等熱門景點，午餐安排原民慢食無菜單料理或現撈海鮮合菜，下午則參加靜浦部落「河口音樂市集」，享受豐濱人文風情。