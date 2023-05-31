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縱管處打造鳳林遊憩區 盼招商成花蓮露營示範基地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
縱管處鳳林遊憩區第一期有65個營位，規畫與廠商簽訂OT案，希望能在2年後正式營運，成為花蓮露營示範基地。圖／縱管處提供
縱管處鳳林遊憩區第一期有65個營位，規畫與廠商簽訂OT案，希望能在2年後正式營運，成為花蓮露營示範基地。圖／縱管處提供

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮縣鳳林鎮開發占地48公頃的鳳林遊憩區，因獲利不佳，2010年終止BOT契約。閒置多年後，縱管處去年提出環評變更並通過審查，迎合目前露營風氣，轉型為露營區，有65個營位及相關設施，近日辦理招商，希望第一期能在2025年開始營運。

鳳林遊憩區位於鳳林鎮南端，緊鄰台9線，民眾開車經過可見一大片綠地，還有一座小土丘，整理得相當乾淨，園區卻大門深鎖，令外界好奇。

縱管處指出，早在2000年鳳林遊憩區通過環評，經過開工整修，舉辦多次飛行傘活動，卻獲利不佳。又遇上花東鐵路電氣化計畫，光復隧道須經過園區下方，到了2015年才點交完畢；且環評規定全區開發完成才可對外招商，投資成本太高有難度，後來變更成逐步開發，今年2月通過環評，以成為花蓮露營示範基地為目標。

鳳林遊憩區分為三期開發，第一期為臨近台九線的西側，現已有基礎建設，包括碎石草坪露營區營位17位、RV露營區營位14位、汽車草地露營區營位13位、臨水型平台露營區營位11位、臨草地型平台露營區營位10位，還有汙水處理廠、服務站辦公區、警衛室、販賣部、炊事亭2座，淋浴間及公廁4座。

縱管處指出，第一期規畫與廠商簽訂OT案，由業者營運政府投資興建完成的建設，第二、三期為簽訂BOT案，民間機構投資新建建設與營運。第一期已有廠商接洽詢問，若順利的話，可在2年後開始營運。另即日起至8月21日，就鳳林遊憩區「全區」向民間徵求可行性評估報告，盼打造4星級營地度假樂園。

縱管處開發占地48公頃的鳳林遊憩區，在閒置多年後，轉型為露營區，近日辦理招商。圖／縱管處提供
縱管處開發占地48公頃的鳳林遊憩區，在閒置多年後，轉型為露營區，近日辦理招商。圖／縱管處提供

露營區 環評 花蓮

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