打造台東咖啡品牌 縣府將舉辦冰咖啡大賽
台東為全國第3大咖啡產區，種植面積有143公頃，縣府近年來積極打造太平洋左岸台東咖啡品牌，9月將舉辦首屆「台東冰咖啡創意大師賽」，打響「台東冰咖啡」的名號。
農業處長許家豪說，台東有絕佳的地理位置，十分適合島嶼型咖啡的栽種，咖啡品質絕對不輸世界知名咖啡，迎著太平洋海風，土壤中飽含的微量元素養成咖啡獨到滋味，香濃、順口、回甘。
台東種植咖啡區域有長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南、太麻里、金鋒及達仁等鄉鎮，面積達143公頃，總收量達16萬公斤，是全國第3大咖啡產區，其中以阿拉比卡品種為主。
縣府打造太平洋左岸台東咖啡品牌，不僅每年舉辦咖啡評鑑活動，今年9月將舉辦第1屆「台東冰咖啡創意大師賽」，期望打響「台東冰咖啡」的名號，讓更多人認識台東咖啡。
許家豪表示，冰咖啡賽事分成社會組與學生組，邀請台東咖啡商家與在地學生參與，再透過專業的咖啡評審評鑑，提升參加選手的咖啡技術及創意，讓遊客來台東必喝，帶動咖啡產業發展。
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