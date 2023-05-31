打造台東咖啡品牌 縣府將舉辦冰咖啡大賽

台東為全國第3大咖啡產區，種植面積有143公頃，縣府近年來積極打造太平洋左岸台東咖啡品牌，9月將舉辦首屆「台東冰咖啡創意大師賽」，打響「台東冰咖啡」的名號。

農業處長許家豪說，台東有絕佳的地理位置，十分適合島嶼型咖啡的栽種，咖啡品質絕對不輸世界知名咖啡，迎著太平洋海風，土壤中飽含的微量元素養成咖啡獨到滋味，香濃、順口、回甘。

台東種植咖啡區域有長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南、太麻里、金鋒及達仁等鄉鎮，面積達143公頃，總收量達16萬公斤，是全國第3大咖啡產區，其中以阿拉比卡品種為主。

縣府打造太平洋左岸台東咖啡品牌，不僅每年舉辦咖啡評鑑活動，今年9月將舉辦第1屆「台東冰咖啡創意大師賽」，期望打響「台東冰咖啡」的名號，讓更多人認識台東咖啡。