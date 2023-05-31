「不鎖門是引誘」發言掀波瀾！時力邀他開溝通記者會 議員黃浴沂回應了

宜蘭女消防員性騒事件，牽扯出縣議員黃浴沂發言風波，時代力量宜蘭縣黨部邀請黃浴沂明天進行「公開溝通記者會」。對此，黃浴沂表示，他歡迎善意溝通，但拒絕「有條件式」及想藉此博取媒體版面的「政治操作」，明天不會參加。

時代力量送出邀請函給黃浴沂，同時也邀請議員張勝德與會見證。張勝德表示，他因為另有行程，無法參加，尊重每位議員在議會上的言論。

宜蘭某女消防員去年底在宿舍套房洗澡，出來時被闖進房門的男同事撞見，身心受創，感受請假的過程被刁難，最後演變成辭職，女消防員開記者會，此事也在議會引起廣泛討論。

國民黨縣議員黃浴沂日前在議會發言時，要求2位女議員把座位席的聲援立牌拿下時，提到「洗澡為何不鎖門，是引誘人家看嗎？」該言論被民進黨議員怒批性別歧視，時代力量更要發起罷免行動。

黃浴沂日前為此道歉，並表示願與提出罷免的政治團體溝通。時代力量宜蘭黨部表示，接收到黃浴沂溝通的誠意，訂明天上午10點在縣議會大門辦理「公開溝通記者會」，他們已把溝通記者會邀請函送到議員服務處，也有請張勝德議長與會見證。

時力另外請到台灣生育改革行動聯盟祕書長陳玫儀，擔任公開溝通記者會的第三方公正人，將與媒體朋友共同見證黃浴沂議員的說明與承諾。

黃浴沂今天表示，他想要與對方進行善意的溝通，但對方卻安排「公開溝通記者會」，他拒絕「有條件式」及想藉此博取媒體版面的「政治操作」。