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瑪娃巨浪重創東海岸基翬漁港 海底珍貴珊瑚恐受損

中央社／ 台東縣31日電

颱風瑪娃持續在東海岸掀起滔天巨浪，海底擁有豐富珊瑚生態的基翬漁港受損，當地人士憂心衝擊包括珍貴「福爾摩沙偽絲珊瑚」受創。

台東沿海持續受到颱風瑪娃影響，昨天傍晚至今天上午東海岸風浪仍然很大，打在礁岩或消波塊上均激起逾10米高浪花。

成功鎮基翬漁港內堤防道路出現坍塌，石雨傘漁港也出現平台被海浪淘空。

台東縣議員許進榮表示，基翬漁港受到颱風連續3天大浪拍打侵蝕，堤防嚴重被淘空，龜裂傾斜，由於這港口是台東最大定置漁場出入港口，初步勘驗已經無法使用，只能等待相關單位現地評估後，再研究修復方案。

地方人士上午前往關心，他們表示，基翬漁港已有47年歷史，目前除了定置漁場使用，並沒有其他漁船進駐，年產值新台幣2000萬元，這幾天大浪來襲，堤防基底被淘空，堤面傾斜斷裂，上面吊車等機具都受損，預估如果要修復，至少要300萬元到500萬元左右的經費。

除了碼頭受損外，地方人士也擔心海底珍貴珊瑚受損，陳姓民眾說，已經好幾年沒有出現這樣巨浪，海底恐怕遭嚴重破壞，要等颱風遠離後才能下海觀察。

根據中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫2019年2月間發表基翬地區的珊瑚生態調查，基翬是東部海岸最大的微孔珊瑚群聚地帶，不用潛入深海底，在大退潮時就能看到珊瑚的露出，並且擁有超過150種珊瑚種類，是十分漂亮且珍貴的生態環境。

尤其是2011年在基翬漁港發現的台灣特有種「福爾摩沙偽絲珊瑚」，被列為為一級保育類；還發現高度超過3公尺、推測至少200至300年壽命的巨大微孔珊瑚，可見基翬珊瑚礁生態的美麗與重要性。

陳昭倫今天接受媒體電話訪問表示，照颱風走勢，對基翬影響很大，海底粗估150種珊瑚，對比較脆弱的珊瑚衝擊很大，衝擊如何要等到颱風過後，天氣比較好的時候下水才知道。

珊瑚 颱風 台東

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