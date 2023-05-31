斥資1億元 冬山市場動土重建

宜蘭冬山鄉公有零售市場將重建，鄉公所昨天舉辦動土典禮，預計民國114年上半年竣工，115年啟用，整體工程耗資1億元，由中央補助8026萬元，公所自籌1974萬元，將蓋成樓高4層樓的新市場，地下1樓維持現狀作為防空避難室，1樓規畫販賣生食，2、3樓為熟食區，4樓機電房，盼帶動老街周邊觀光。

冬山市場至今已經使用42年，因為建物老舊、耐震係數不足，周邊環境也需要改善，鄉公所爭取經濟部前瞻計畫補助，重建後的新市場地板面積大約478坪，最多可以容納15個攤位與9間店鋪。

鄉公所指出，新市場地下一樓將維持既有現狀作為防空避難室，不會繼續深掘或擴大闢作停車場，主要是因基地地層結構較弱，周邊房舍多為超過30年的高齡建物，不宜繼續挖掘地基增加風險；周邊停車場約能提供30個車位，稍遠的火車站地下也有超過100個車位，停車量應足夠。

至於原本在舊市場營生的30多個攤位，目前確定有12攤將搬遷至新市場，不過有攤商反映鄉公所沒有做好安置措施，財政課長李新淵指出，目前給予租金1.5倍補償金，讓攤商維持生存，市場重建並不容易，與地方的交涉很難滿足所有人的期望，現有方案已經是各方協調後的結果，會盡快完工，讓新市場投入使用是目前最重要任務。

李新淵表示，也會建議攤商可以利用這段時間，適應未來新市場的販售規範，冬山鄉公所盼望，新的冬山市場能 帶動老街周邊觀光發展，成為冬山鄉的重要特色之一。