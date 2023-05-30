宜蘭冬山鄉公有零售市場動土　耗資1億元預估115年啟用

宜蘭冬山鄉公有零售市場服役超過40年，因結構老舊與耐震問題等因素，去年底停用，冬山鄉公所爭取經濟部前瞻計畫8026萬元補助，自籌1974萬元，總計1億元投入重建，今天舉辦動土典禮，預計114年上半竣工，加上行政流程後，115年開始營運。

冬山市場建成至今將屆42年，鄉公所鑑於建物老舊、耐震係數不足，周邊環境也待改善，爭取到經濟部前瞻計畫補助經費。重建後的新市場預計有4層高，占地約478坪，包含1樓生食攤位，2、3樓熟食店鋪，以及4樓機電房，最多可容納15個攤位與9間店鋪。

鄉公所指出，舊市場現存的地下一樓空間將維持現狀作為防空避難室，不會繼續深掘或擴大闢作停車場，主要是因為該地地層結構較弱，且周邊房舍多為超過30年的高齡建物，不宜繼續挖掘地基增加風險；周邊停車場約能提供30個車位，稍遠的火車站下更有超過100個車位，停車量能應該足夠。

原先在市場營生的30多個攤位中，共有12個攤位將搬遷至新市場。去年底鄉公所停用市場後，許多攤商反應沒有做好安置措施，鄉公所財政課長李新淵指出，目前給予租金1.5倍的補償金，讓攤商維持生存，也可以利用這段時間規畫將來進入新市場後，如何適應冷鏈等新的市場要求。