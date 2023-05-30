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宜蘭冬山鄉公有零售市場動土　耗資1億元預估115年啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
冬山鄉公有零售市場重建，新的市場預計有4層高，1樓生食區，2、3樓熟食區，4樓機電房。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公有零售市場重建，新的市場預計有4層高，1樓生食區，2、3樓熟食區，4樓機電房。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山鄉公有零售市場服役超過40年，因結構老舊與耐震問題等因素，去年底停用，冬山鄉公所爭取經濟部前瞻計畫8026萬元補助，自籌1974萬元，總計1億元投入重建，今天舉辦動土典禮，預計114年上半竣工，加上行政流程後，115年開始營運。

冬山市場建成至今將屆42年，鄉公所鑑於建物老舊、耐震係數不足，周邊環境也待改善，爭取到經濟部前瞻計畫補助經費。重建後的新市場預計有4層高，占地約478坪，包含1樓生食攤位，2、3樓熟食店鋪，以及4樓機電房，最多可容納15個攤位與9間店鋪。

鄉公所指出，舊市場現存的地下一樓空間將維持現狀作為防空避難室，不會繼續深掘或擴大闢作停車場，主要是因為該地地層結構較弱，且周邊房舍多為超過30年的高齡建物，不宜繼續挖掘地基增加風險；周邊停車場約能提供30個車位，稍遠的火車站下更有超過100個車位，停車量能應該足夠。

原先在市場營生的30多個攤位中，共有12個攤位將搬遷至新市場。去年底鄉公所停用市場後，許多攤商反應沒有做好安置措施，鄉公所財政課長李新淵指出，目前給予租金1.5倍的補償金，讓攤商維持生存，也可以利用這段時間規畫將來進入新市場後，如何適應冷鏈等新的市場要求。

李新淵坦言，市場重建並不容易，與地方的交涉也很難滿足所有人的期望，現有方案已經是各方協調後的結果，盡快完工並讓新市場投入使用是目前最重要任務。鄉公所也盼望，新的冬山市場能帶動老街周邊觀光發展，成為冬山鄉的重要特色之一。

冬山鄉公有零售市場重建，鄉公所今舉辦動土典禮。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公有零售市場重建，鄉公所今舉辦動土典禮。圖／冬山鄉公所提供
冬山公有零售市場原址重建，預計114年上半年竣工，115年開始營運。記者陳敬丰／攝影
冬山公有零售市場原址重建，預計114年上半年竣工，115年開始營運。記者陳敬丰／攝影

李新 停車場

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