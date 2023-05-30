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端節連假 花蓮返鄉專車 明午開放訂票
今年端午節連假為6月22至25日長達4天，花蓮縣政府公布2列次返鄉專車班次，分別為6月21日晚上7時37分、6月25日下午2時16分，台北與花蓮直達往返，開放訂票時間為5月31日中午12時至6月1日下午4時，讓外縣市的縣民順利返鄉團聚。
縣府民政處指出，端午節返鄉專車提供花蓮縣民購買，包含設籍花蓮或身分證「U」開頭、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可在「花蓮縣政府全球資訊網」的「112年端午節返鄉專車訂票」專區登載資料訂票。
民政處表示，此次專車於花蓮至玉里區間，提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更方便，搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。專車屬服務性質，費用為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），購票辦理後恕不退費。
縣府提醒，專車為實名制，限本人搭乘，依個人資料保護法規定，乘車證上會登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾取票及乘車時，皆須出示證明文件，若為親屬關係請以完整戶口名簿，依工作地者檢附工作證明文件，供縣府人員核驗。
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