基隆國門廣場 明年增季節性遊樂設施

國立政治大學「社會創新實作」課程師生昨天走讀基隆，市長謝國樑對師生說，明年計畫在國門廣場設季節性遊樂設施，各區也會打造室內親子樂園。未來再全方位強化就業、娛樂、生活、親子和長輩照顧機能，希望把基隆變成好玩、能夠找到工作的城市。

政大「大學與社區共善計畫」執行長、經濟系副教授王信實表示，這門課是探討用創新方法，解決一些社會問題。師生先前已到台北和新北參訪，最後一堂課到基隆，了解公部門做了那些努力，以及如何結合民間力量的創新作為，讓這個城市改變。

謝國樑和師生分享城市治理理念時說，基隆人到外縣市就業比率在全國排名第1，如何增加就業是當務之急。長期方案是透過都市計畫，以基隆捷運串聯五堵、六堵地區，打造成如內湖科技園區、南港軟體工業園區的就業基地。短期以七堵火車站附近的陽明海運企業總部為核心，盤點周邊未來可以發展的基地，希望能打造航運、物流、倉儲、冷鏈的供應鏈企業總部辦公室。

謝國樑表示，希望企業界未來能到基隆投資，市府會簡化投資公務程序化，做到便民、友善、透明，全力推動城市進步。