基隆和樂獅子會捐贈愛心傘 全市35所國中小學各備20把
300F基隆和樂獅子會捐贈「愛心傘」給市府，分送全市35所中小學各20把。基市府教育處副處長吳雪鈴代表收下後，致贈感謝狀給和樂獅子會長錢雅芳，感謝獅友關懷校園安全，協助市府共同營造「基隆有愛」的環境。
教育處今天下午在建德國中舉辦捐贈儀式，和樂獅子會第16屆會長錢雅芳代表致贈愛心傘和傘架，由吳雪鈴代表收下。市議會副議長楊秀玉和市議員鄭愷玲、獅子會300F區總監紀乃正、振興校園獅子會長簡珮晴出席觀禮。
錢雅芳說，和樂獅子會秉持服務社區，發揚博愛精神，希望透過贈傘活動，提供學校志工們不時之需，在下雨天有把雨傘可以遮雨。愛心傘選擇黃色，象徵和樂獅子會員的熱情，希望能號召更多人關心和支持學校志工，一起服務社區，造福人群。
吳雪鈴感謝獅友們捐贈愛心傘，因為各校老師、志工為學童上下學交通安全，做了許多規畫和安排，和樂獅子會捐贈的雨傘，不僅能夠遮雨，也會溫暖受贈者的心。
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