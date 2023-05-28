基隆市區周六現「連假級」大塞車 謝國樑：來玩開車非唯一方法

基隆市中心部分道路昨晚大塞車，市長謝國樑今天說，如果大家同時間都擠進到市區，真的會非常的塞。市府已規畫分時、分流方案，並建議遊客多利用西岸的停車場，或是搭大眾交通工具，不一定要每個人、每個家庭都開車來基隆遊玩。

基隆市中心昨晚出現「連假級」的交通堵塞情況，有人拍下堵車照片上傳在地臉書社團，提醒網友「現在到市區起碼要塞1個半小時至1小時」引發共鳴。有人留言，「剛剛從北站開到南站，開了30分鐘」，兩地相距僅200多公尺。還有人說，在東岸停車場困了40分鐘無法前進、連機車都塞住。

謝國樑表示，現在市區交通周六最塞，為讓遊客錯開時間，市府會加強宣導周五、周日觀光，以及平日下班以後來基隆玩或吃吃喝喝。市府開辦夏日電影院，就選在周日，不是周六。

除了引導遊客錯開時間來基隆，謝國樑也提出分流規畫。他說，七堵、外木山、大武崙都要做整體規畫，放置更多的觀光旅遊資源，因為大家都擠到市中心「會擠死」。

基隆市中心幾處大型停車場，假日使用率高。東岸和信二停車場昨天都出現大排長龍，且因而影響車流情況。今天中午過後，東岸、信二也出現短暫滿場，車輛得排隊等候進場。

謝國樑建議外縣市遊客，開車來基隆不是唯一的方法，希望使用大眾運輸工具，並且多多停在西3停車場。未來東岸威海營區空出來，市府也會與中央協調，希望做為停車使用。