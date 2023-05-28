快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

防瑪娃颱風侵襲 花蓮各單位做整備

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所責成有關課室所在颱風來襲前的分工、分權，檢視易發生水患區域視察排水疏通情形。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所責成有關課室所在颱風來襲前的分工、分權，檢視易發生水患區域視察排水疏通情形。圖／吉安鄉公所提供

瑪娃颱風持續向台灣東南方海面接近，東部地區受颱風外圍環流影響，將有發生大雨機率。花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所提前防颱，包括盤點防汛設施、檢查設備、排水疏通情形，縣府籲農友及早採取各項農作物防範措施，若颱風造成災損請盡速通報。

經濟部水利局第九河局表示，面對颱風來襲，特別針對轄區在建工程及破堤施工案件，確認合約廠商待命，留意側溝格柵板是否有被塑膠板覆蓋等影響排水狀況，加速排水路的清淤及暢通，並注意工地安全，務必於颱風前做好準備。

九河局指出，轄區水災潛勢風險區域、淹水熱點，包括吉安鄉光華村、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村、玉里鎮大禹里及地下箱涵；歷史淹水點位如花蓮市重慶市場、吉安鄉榮光社區及海岸路、光復鄉馬太鞍部落、玉里鎮大禹里，先預布防水擋板及抽水機，相對低漥的涵洞及地下道做好交通管制準備，避免致災。特別注意高寮、崙天等跨河構造物便道安全，適時啟動管制及撤離，以策安全。

吉安鄉公所責成有關課室所在颱風來襲前的分工、分權，檢視易發生水患區域視察排水疏通情形、榮光抽水站整備試運轉、各道路兩側人行路樹修剪與排水溝暢通檢視等，預設狂風豪雨來襲時，能做好鄉親生命財產安全保障防護。

鄉公所主秘高文彬說，測試榮光抽水站內設2部抽水機及2部發電機運作，其抽水機每秒可抽取1立方公尺的水量，確保社區內各進出管線排水及巷弄道路集水系統排水，地表水匯集引流至抽水站前池集中後排水，皆能順暢抽送至吉安溪流入海，防患淹積水災情。

花蓮吉安鄉公所為防範颱風來襲，確保社區內各進出管線排水及巷弄道路集水系統排水。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所為防範颱風來襲，確保社區內各進出管線排水及巷弄道路集水系統排水。圖／吉安鄉公所提供
第九河川局檢視轄區水災潛勢風險區域、淹水熱點，先預布防水擋板及抽水機。圖／九河局提供
第九河川局檢視轄區水災潛勢風險區域、淹水熱點，先預布防水擋板及抽水機。圖／九河局提供

颱風 吉安 花蓮

延伸閱讀

颱風瑪娃影響 綠島客輪撤離遊客將全部停航

強颱瑪娃怠速最快明午後海警 仍不排除陸警 已掀驚人長浪

瑪娃颱風逼近 宜花今晚就有感 專家：在台灣附近長達5天莫輕忽

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

相關新聞

池上大坡池木棧道震後受損8個月未修 鄉公所：即將動工

台東縣池上鄉大坡池為台東10景之一，但環湖北側木棧道，去年918地震後歪斜，加上多處木棧道老化破損至今未維修，附近居民直...

基隆安樂國小百年慶 盧秀燕憶小三演講忘稿

基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕昨出席基隆市安樂國小建校一百周年校慶，謝國樑頒發傑出校友獎給盧秀燕。盧秀燕說，小學三年級參...

明知故犯 沙灘車闖南澳沙灘 見警逃竄遭罰

行政院日前明令禁止沙灘車進入宜蘭南澳神祕沙灘，瑪娃颱風持續逼近，業者昨上午竟冒著大浪危險，帶近20輛沙灘車騎入神祕沙灘，...

玉里二手物流倉庫2館啟用 陳揆致賀

來自法國的神父劉一峰在台灣奉獻57年，已取得台灣身分證，是「正港台灣人」，他在偏鄉帶領弱勢族群投入資源回收，成立的二手物...

15團體老中青交流 傳藝北管匯演 嘆傳承難

國立傳統藝術中心昨起2天在宜蘭傳藝園區舉辦北管大匯演，全國15個北管團體共362人齊聚一堂，老中青三代好不熱鬧；不過宜蘭...

3億隻稻黑椿象 入侵台東

台東縣關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治獲大幅改善，但今年又死灰復燃，議員指現有3億隻，建議定時燒稻草防治。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦