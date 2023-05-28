防瑪娃颱風侵襲 花蓮各單位做整備
瑪娃颱風持續向台灣東南方海面接近，東部地區受颱風外圍環流影響，將有發生大雨機率。花蓮縣內的河川單位及鄉鎮市公所提前防颱，包括盤點防汛設施、檢查設備、排水疏通情形，縣府籲農友及早採取各項農作物防範措施，若颱風造成災損請盡速通報。
經濟部水利局第九河局表示，面對颱風來襲，特別針對轄區在建工程及破堤施工案件，確認合約廠商待命，留意側溝格柵板是否有被塑膠板覆蓋等影響排水狀況，加速排水路的清淤及暢通，並注意工地安全，務必於颱風前做好準備。
九河局指出，轄區水災潛勢風險區域、淹水熱點，包括吉安鄉光華村、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村、玉里鎮大禹里及地下箱涵；歷史淹水點位如花蓮市重慶市場、吉安鄉榮光社區及海岸路、光復鄉馬太鞍部落、玉里鎮大禹里，先預布防水擋板及抽水機，相對低漥的涵洞及地下道做好交通管制準備，避免致災。特別注意高寮、崙天等跨河構造物便道安全，適時啟動管制及撤離，以策安全。
吉安鄉公所責成有關課室所在颱風來襲前的分工、分權，檢視易發生水患區域視察排水疏通情形、榮光抽水站整備試運轉、各道路兩側人行路樹修剪與排水溝暢通檢視等，預設狂風豪雨來襲時，能做好鄉親生命財產安全保障防護。
鄉公所主秘高文彬說，測試榮光抽水站內設2部抽水機及2部發電機運作，其抽水機每秒可抽取1立方公尺的水量，確保社區內各進出管線排水及巷弄道路集水系統排水，地表水匯集引流至抽水站前池集中後排水，皆能順暢抽送至吉安溪流入海，防患淹積水災情。
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