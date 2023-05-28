玉里二手物流倉庫2館啟用 陳揆致賀

來自法國的神父劉一峰在台灣奉獻57年，已取得台灣身分證，是「正港台灣人」，他在偏鄉帶領弱勢族群投入資源回收，成立的二手物流倉庫3年前起火，各界得知後愛心湧入，不但重建一館還增建二館，行政院長陳建仁昨盛讚，劉一峰的無私大愛是台灣最美麗的風景。

劉一峰在花蓮最偏遠的玉里鎮奉獻數十年，照顧更生人、街友等弱勢族群，二手物流倉庫二館昨啟用，同時展出畫家林大洋捐出的41幅畫作，陳建仁偕同為天主教徒的妻子羅鳳蘋出席致賀。

陳建仁說，劉一峰1966年從法國到台灣傳教，長期照顧花東弱勢族群，資源回收所得一部分捐給慈善機構，一方面作為弱勢者自力更生的酬勞，幫助更生人找回自己尊嚴，無私奉獻已成台灣傳奇，更獲得總統文化獎人道獎、醫療奉獻獎等殊榮，「有劉神父是台灣人的福氣」。

陳建仁說，政府從2016年展開身心障礙者照顧支援計畫，到去年共設913個社區照顧據點，也推出身心障礙福利機構的服務躍升計畫，調高工作人員薪資，政府與地方一起努力，一定會做得更好。

劉一峰感謝台灣人的慷慨，讓倉庫失火短短2天就收到比重建所需更多的錢，還能蓋新的倉庫，讓二手物品再次被利用。他說，自己還有個小心願，就是為弱勢志工蓋「日出家園」宿舍，目前蓋到一半，還在努力中。

「日出家園」為6層樓建物，規畫20個床位做為志工宿舍，目標今年底完工，工程經費2800餘萬元，還有約千萬元的缺口。