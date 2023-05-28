明知故犯 沙灘車闖南澳沙灘 見警逃竄遭罰

行政院日前明令禁止沙灘車進入宜蘭南澳神祕沙灘，瑪娃颱風持續逼近，業者昨上午竟冒著大浪危險，帶近20輛沙灘車騎入神祕沙灘，在入口處就被國產署人員及警方發現，業者帶遊客逃竄，6人將沙灘車騎上道路，警方依違反道路交通管理處罰條例開罰。

南澳神祕沙灘腹地狹窄，2018年曾發生沙灘車被「風狗浪」捲落大海的人命意外，行政院為了安全，日前決定禁止沙灘車進入，並把此處列為維護取締管理沙灘車的示範區。國產署宜蘭辦事處不定期在沙灘稽查，並派員巡守。

業者明知中央禁令，竟仍在風浪增強情況下，帶客騎車進入營業。巡查人員上午9點多看見遊覽車及中巴現蹤，將近10點沙灘車業者出租沙灘車給遊客騎乘；國產署稽查人車及巡守人員早已等在現場，沙灘車業者看見執行公務取締，趕緊通知遊客掉頭逃竄，有些沙灘車跑往河床。

此時，蘇澳分局南澳分駐所員警也趕到沙灘入口處，攔住沙灘車去路，開單告發6名將車騎上一般道路的行為人，依違反道路交通管理條例，每人開罰1200元。

國產署宜蘭辦事處主任曾健銘表示，南澳神祕沙灘已經禁止沙灘車載客擅闖營業，該處沙灘更是保育類小燕鷗等動植物生態守護區，請業者以安全及生態為重。

有業者指出，行政院大方向雖禁止，但細項如何實施還在規畫中，部分業者自然敢繼續營業；根據他們彙整颱風預測和地方船長的意見，昨晚開始才會出現大浪，白天的風浪不算高，才會有部分業者鋌而走險。

國產署有鑑於瑪娃颱風外圍環流及可能侵台的影響，神祕沙灘將出現長浪，也發文給海巡署北部分署第一岸巡隊、縣政府、縣警察局及蘇澳分局等單位，請相關單位加強巡邏，如有發現沙灘車載客，請一併通報警方取締。