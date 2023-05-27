玉里天主堂二手倉庫新館啟用 陳建仁盛讚台灣最美風景

來自法國的神父劉一峰在花蓮最偏遠的玉里鎮奉獻數十年，並投入資源回收工作，照顧更生人、街友等弱勢族群，二手物流倉庫2館今天啟用，同時展出畫家林大洋捐出的41幅畫作，行政院長陳建仁偕妻子到場觀展，盛讚劉一峰的無私大愛是台灣最美麗的風景。

劉一峰在台灣奉獻57年，已取得台灣身分證，是「正港台灣人」。他在偏鄉帶領弱勢族群投入資源回收工作，原本的二手物流倉庫3年前起火，各界得知後愛心湧入，不但重建1館還增建2館，今天啟用，陳建仁偕同為天主教徒的妻子羅鳳蘋，與行政院祕書長李孟諺、文化部次長李靜慧等人出席致賀。

陳建仁說，劉一峰神父1966年從法國到台灣傳教，長期照顧花東弱勢族群，資源回收所得一部分捐給慈善機構，一方面作為弱勢者自力更生的酬勞，幫助更生人找回自己尊嚴，無私奉獻已成台灣傳奇，更獲得總統文化獎人道獎、醫療奉獻獎等殊榮，「有劉神父是台灣人的福氣」。

陳建仁說，政府從2016年展開身心障礙者照顧支援計畫，到去年共設913個社區照顧據點，也推出身心障礙福利機構的服務躍升計畫，調高工作人員薪資，政府與地方一起努力，一定會做得更好。

劉一峰神父感謝台灣人的慷慨，讓倉庫失火短短2天就收到比重建所需更多的錢，還能蓋新的倉庫，讓二手物品再次被利用。他說，自己還有個小心願，就是為弱勢志工蓋「日出家園」宿舍，目前蓋到一半，還在努力中。

財團法人花蓮縣劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會執行長陳琨鎮說，劉神父幫助的弱勢者散居玉里多處，房舍老舊，生活品質不好，籌建「日出家園」希望打造像家的地方，也可舉辦活動與課程增能。