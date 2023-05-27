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今年最強颱逼近 台東連夜雨今晨停 饒慶鈴：勿掉以輕心

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
中央氣象局指出，強烈颱風瑪娃27日2時的中心位置在北緯16.0 度，東經 134.9 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。圖／翻攝中央氣象局
中央氣象局指出，強烈颱風瑪娃27日2時的中心位置在北緯16.0 度，東經 134.9 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。圖／翻攝中央氣象局

強颱瑪娃逐漸接近台灣，中央氣象局預估最快29日發布海上颱風警報，台東南迴地區到台東市昨陸續降雨、今晨雨停，縣長饒慶鈴提醒鄉親不可輕忽「今年地表最強颱風」，除指示各局處加強戒備、預防淹水，速做防颱準備，成熟農作盡快採收。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮透過專欄表示，強颱瑪娃颱風眼清晰，眼牆結構扎實。美國估155浬／時，氣象局估58米／秒，皆創今年地表各大洋最強紀錄原紀錄，饒慶鈴昨晚也透過臉書提醒鄉親「不要掉以輕心！」

饒慶鈴說，強颱瑪娃逐漸接近，台東夏雪芒果、鳳梨陸續進入採收期，請農友盡快採收已成熟果實；另接近收割期的水稻田區及果園，應加強排水、果樹加強支撐固定。

住家周邊排水溝渠也要盡快疏通，今起海邊會出現長浪，不要到海邊或從事海上活動。另離島交通蘭嶼5月27日至5月30日船班、綠島5月28日上午10時後至5月30日船班已全數取消。

中央氣象局指出，強烈颱風瑪娃27日2時的中心位置在北緯16.0度，東經134.9度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑120公里。

台東南迴地區到台東市昨陸續降雨，縣長饒慶鈴提醒鄉親注意「今年地表最強颱風」、做好防颱準備。記者卜敏正／翻攝
台東南迴地區到台東市昨陸續降雨，縣長饒慶鈴提醒鄉親注意「今年地表最強颱風」、做好防颱準備。記者卜敏正／翻攝

颱風 氣象局 台東

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