今年最強颱逼近 台東連夜雨今晨停 饒慶鈴：勿掉以輕心

強颱瑪娃逐漸接近台灣，中央氣象局預估最快29日發布海上颱風警報，台東南迴地區到台東市昨陸續降雨、今晨雨停，縣長饒慶鈴提醒鄉親不可輕忽「今年地表最強颱風」，除指示各局處加強戒備、預防淹水，速做防颱準備，成熟農作盡快採收。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮透過專欄表示，強颱瑪娃颱風眼清晰，眼牆結構扎實。美國估155浬／時，氣象局估58米／秒，皆創今年地表各大洋最強紀錄原紀錄，饒慶鈴昨晚也透過臉書提醒鄉親「不要掉以輕心！」

饒慶鈴說，強颱瑪娃逐漸接近，台東夏雪芒果、鳳梨陸續進入採收期，請農友盡快採收已成熟果實；另接近收割期的水稻田區及果園，應加強排水、果樹加強支撐固定。

住家周邊排水溝渠也要盡快疏通，今起海邊會出現長浪，不要到海邊或從事海上活動。另離島交通蘭嶼5月27日至5月30日船班、綠島5月28日上午10時後至5月30日船班已全數取消。