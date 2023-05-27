會期結束95案未審 花蓮府會互批

花蓮縣議會定期會日前結束仍有95項提案未審，府會連日來針鋒相對相互批評，縣府昨指瑪娃颱風來勢洶洶，因預算未審多項重要災害復建工程經費無法執行，讓縣民生命財產安全暴露在風險中；12名跨黨派議員聲明非縣府橡皮圖章，是嚴審不是延宕，一切適法，要縣長別再誤導鄉親。

議會定期大會於23日結束，縣府連日來發新聞稿批評縣議會刻意「慢慢審」，昨再度表示，在議長張峻逕自宣布散會下，95件提案遭技術性杯葛，其中許多是中央補助款，與災後復建、社會福利有關，舉例其中3項尼莎颱風災後復建工程及去年9月18日地震後重建工程，總金額近億元，都具有時效性與急迫性。

縣府指出，議會對於一讀已經過各小組嚴格審查的各項提案，在二、三讀仍「慢慢審」，還任由議長獨斷敲槌散會，眼見颱風可能來襲，讓防災工程延宕，形同置縣民生命安全如罔聞，表達遺憾。

議長張峻、無黨籍聯盟總召楊華美、民進黨團黨召張美慧在內的12位議員，昨發表聯合聲明，今年2月初縣議會本屆第一次臨時會，邀縣長或副縣長到會說明提案的執行重點，兩人都不來才造成延審。縣府連日來放話議案緊急不能等，卻態度高傲拒絕到議會說明，矛盾至極。

聲明指出，議員職責是監督縣政、嚴審預算看緊百姓荷包，絕不是縣府橡皮圖章，就因縣府屢屢被行政院公共工程委員會糾舉預算浮報、虛編，才更要嚴格把關，阻止浪費公帑，議會完全依照議程進行，一切適法，要求縣府局處長做好功課，提供正確、完整的資料給議會，才不會延誤審議進度。

縣議會也批，議會依法審議符合民主及法定程序，沒有拖延，不要趁著強颱可能來襲前，把以往廢弛執行與搶修延宕的公共工程，甩鍋給議會。