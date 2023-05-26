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基隆營養午餐頻出包藍綠議員齊批 要求祭重罰殺雞儆猴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑前往探視送醫學童，市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。記者游明煌／攝影
市長謝國樑前往探視送醫學童，市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦「龍昇蔬果行」以偽造產銷履歷標章詐領百萬元補助款，昨約談12人，呂姓負責人、某國小林姓營養師、供應商等9人被依貪汙治罪條例等罪嫌送辦，今分別以5至20萬元不等金額交保；其中林姓營養師洩漏食材稽查時間幫助其逃避稽查，被控洩密罪嫌。

基隆地檢署接獲線報，供應基隆市多所學校中央廚房營養午餐食材之龍昇蔬果行，疑違反「中央補助地方政府推動學校午餐採用國産可溯源食材經費支用要點」，以將食材外包裝黏貼不實生產追溯QR Code 之方式，詐得100餘萬元獎勵金款項。

檢方說，蔬果行另提供農藥超標之番茄及小黃瓜，並將非該批農作物之生産追溯QR Code 黏貼於外包裝上，送給學校使用。某國小林姓營養師疑事先將食材稽查時間、項目等相關資訊透給蔬果行，助其逃避稽查。

營養午餐頻出包，今天上午武崙國小又有15名學生喝到酸牛奶送醫，都有頭暈、肚子痛等症狀。市長謝國樑前往探視，指學童身體不適狀況已獲得明顯改善，市府將依法嚴辦開罰，查明事件成因。

民進黨基隆市議會黨團指出，由於出事不只單一廠商，且這些廠商供應本市營養午餐已經超過10年以上，過去幾任市長任內都沒有這樣的食安問題發生，為何謝市府上任不到半年就接二連三爆發校園食安問題？團認為謝市府身為教育主管機關，要負最大責任，應嚴加把關、查核。

國民黨議員林沛祥等人也指出，營養午餐接連出狀況令人擔憂，必須嚴肅面對，要求市府應該祭出重罰，殺雞儆猴，同時全面調查所有學校的營養午餐廠商，加強廠商的品質管理和衛生檢查，確保安全的營養午餐。

民進黨基隆市議會黨團指出，市府身為教育主管機關要負最大責任，應嚴加把關、查核。圖／民進黨團提供
民進黨基隆市議會黨團指出，市府身為教育主管機關要負最大責任，應嚴加把關、查核。圖／民進黨團提供
國民黨議員指營養午餐接連出狀況令人擔憂，要求市府應該祭出重罰，殺雞儆猴。圖／議員林沛祥提供
國民黨議員指營養午餐接連出狀況令人擔憂，要求市府應該祭出重罰，殺雞儆猴。圖／議員林沛祥提供

營養午餐 基隆 食安

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