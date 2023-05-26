花蓮市中心上百收費停車格「消失」 民憂停車位難求

花蓮市自由街有上百個收費停車格，因緊鄰鬧區商圈，使用率高，近日民眾發現停車格被塗銷改畫槽化線，擔心假日一位難求恐雪上加霜。縣府建設處說明，要重新刨鋪一併辦理土地管理機關變更，完成後就重畫停車格，會盡力趕在端午連假前完成。

自由街鄰近金三角商圈，從中正路到民國路段有上百個收費停車格，是民眾到市中心逛街購物時重要的停車空間。近日民眾發現，道路中間的停車格全數消失，部分路段還畫上槽化線，且以連桿交通錐圍起無法再停車，僅剩兩旁路側還有收費停車格。

「假日已經沒地方停車了，還把停車格畫掉！」民眾質疑，市區停車空間不足，每逢假日大量車潮湧入，更是一位難求，縣府卻把市區精華地區上百格停車格塗銷不讓停車，讓人匪夷所思。

且因該處原本有委外業者的停車收費處，也一併暫時遷移到市區林森路上的尚志橋路外停車場，讓不少習慣繳費的民眾撲了個空。

縣議員魏嘉賢今天到現場察看，指出自由街停車場是市中心重要商業區域，停車問題已是長期困擾的大難題，最近停車格被塗銷，更加劇停車困難，也對周邊店家營運產生負面影響，他已向縣府反映民眾心聲。

縣府建設處長鄧子榆說，自由街從中正路到民國路的道路中間有113個停車格，因柏油路面老舊，打算重新刨鋪，但土地管理單位為國有財產署，一併辦理土地管理機關變更和撥用，管變程序完成就會重新刨鋪，仍朝停車空間使用。