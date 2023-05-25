來台奉獻一甲子 台東人幫歐修士慶祝88歲生日

來自瑞士、在台灣奉獻一甲子的歐思定修士，台東民眾今天幫他慶祝88歲生日，好友開玩笑說「雖然歐修士已捐出大體，但他不會那麼早走」，歐修士聽了開懷大笑。

今天下午白冷之友會、向陽登山社、台東縣政府及白冷外方傳教會近百人幫歐思定慶生，台東縣長饒慶鈴代表民眾送上一束花和禮物，並一起唱生日歌感謝歐思定是「正港的台灣人」，奉獻台東。

歐思定的好朋友、白冷會常務董事張佳雄說，雖然歐思定早已簽約未來遺體將捐給慈濟大學做為醫學用，但是歐思定前幾天告訴他「慈濟要有耐心，他不會那麼早走（過世）」，歐思定聽了開懷大笑。

歐思定說，很高興有那麼多人替他慶生，生日就像路上的一個里程碑，今天就是到了88K（公里）處，走了很遠的路，而且不是很直的路，從小天父就為他鋪了一條特別的路，父親很早就過世，妹妹40歲車禍死亡，他則被安排從瑞士到台灣，他提心吊膽搭了1個多月的船到基隆港。

他說，下船時感覺這裡（台灣）不是一個很好地方，但還是接受，剛開始小孩子都叫他「阿斗阿、阿斗阿（美國人）」，但很快他就發現台灣人很和氣，很歡迎他，現在走到路上大家都認為他也沒什麼特別了。

饒慶鈴致詞表示，60年一甲子，在東方社會別具意義，是天干地支紀年的方式，也代表了歲月的循環與生生不息，歐思定來台灣奉獻，今年滿60年，在這悠長的歲月裡，用他的堅定信仰與愛澆灌這塊土地，投入教育、醫療、文化、公益。甚至致力保護環境，自行廣植樹木及造林，讓白冷會的精神深深植入台東人的心裡，台東是歐思定最美麗的家，而我們是歐修士永遠的家人。

民國52年、27歲的歐思定（原名Augustin Buchel）離開富裕的故鄉瑞士，到貧脊的台灣，他特別喜歡台東，一待就是一甲子。成為正港台灣人一直是歐思定的希望，6年前拿到中華民國身分證他喊出「我是正港台灣人」，早已決定留在台東終老，「我連大體都已捐出來了」。