花蓮養牛牧場遭部落抗議要求搬遷 首次座談會仍無共識

花蓮牧場業者廖皎邦在光復鄉買4公頃地，養290頭乳牛生產牛乳，遭到附近部落居民以有臭味汙染反對，要求牧場搬遷。花蓮縣政府今天在牧場召開汙染防治座談會，邀請業者、學者與居民對談，雙方卻各有己見，仍沒有共識。部落居民更揚言要繼續陳抗，聯合其他部落到縣府與監察院抗議。

「廖皎邦9號畜牧場」位於光復鄉西富段土地，去年7月開始營運，鄰近阿美族馬佛部落、太巴塱部落、砂荖部落、拉索艾部落及阿囉隆等5部落。從2020年開始，部落族人堅決反對牧場設立，已有好幾次的陳情與抗議。

今天縣政府建設處、農業處、環保局，邀請大漢技術學院副教授何志軒、宜蘭大學教授張章堂、中華民國乳業協會秘書長方清泉等專家，與縣議員蔡依靜、林正福、部落耆老、牧師及青年到牧場溝通協調。

太巴塱部落牧師那麼好‧ㄚ讓表示，一開始陳抗時，縣府曾承諾說不會發建照，到現在使用執照都發了，也開放道路使用權，「根本是縣府執意通過」。牧場旁水泥堤防多了好幾個洞，有鐵鏽色的水流出，懷疑是牛隻糞尿汙染環境。部落訴求就是牧場搬走，從今天開始，會聯合其他部落，到縣府與監察院等機關陳抗。

業者廖皎邦指出，糞便的收集都有消毒、噴灑除臭劑、加強通風與減少味道，糞便一天約有20公噸，也交給玉里的畜牧糞尿場處理；牧場也不曾用水清洗畜舍，都是乾式的發酵墊料。

針對氣味的問題，廖皎邦說，檢測上都沒有超標，牛舍還有風扇，通風讓牛隻涼爽，帶動新鮮的氣流，也減少臭味，相關問題盡力改善，面對部落反對，盡量跟部落溝通，希望居民接受。