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花蓮戰機噪音擾民 縣府明年重新檢討畫定航躁防制區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，縣議員質疑航躁防制區畫設標準。環保局明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業。圖／本報資料照
花蓮戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，縣議員質疑航躁防制區畫設標準。環保局明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業。圖／本報資料照

近年來兩岸局勢緊張，花蓮機場與佳山基地戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，縣議員魏嘉賢質疑航躁防制區畫設標準。花蓮縣環保局表示，現依法處理，明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業。

魏嘉賢指出，雖然肯定空軍捍衛我國空域，不過隨著戰機起落次數激增，航空噪音問題更甚以往，其中戰機開啟後燃器緊急起飛的聲響，更是響徹北花蓮地區。面對比起以往更加嚴重的航空噪音問題，現行「航空噪音防制區」畫設範圍、方式及「補助相關事宜」等，有需要依現況檢討與改進。

魏嘉賢表示，目前噪音防制區是以「村里」的行政區範圍畫設，這種方法相當不精準，像是吉安火車站以西不在噪音防制區中，但吉安火車站以北、以東卻都在範圍內；甚至花蓮市有部分地區出現被噪音防制區包圍，卻不在防制區範圍內的情況。建議縣府應該重新思考更加精確的畫設方式，並讓所有相關資訊公開透明。

花蓮縣環保局表示，依空軍第五戰術聯隊於機場周邊設置19座航空噪音固定監測站，所得全年監測及飛航資料，輸入機場附近詳細地圖、跑道長度、起飛點，以及架次、機型、航軌、引擎推力與與氣象資料等參數，繪出等噪音線圖。

環保局再依機場周圍航空噪音防制區的畫定標準，從航空噪音日夜音量60分貝至75分貝以上區域，畫分3級航空噪音防制區，全國各機場所在地縣市政府皆依此相關規範，辦理航空噪音防制區畫定作業。

環保局指出，去年6月召開航空噪音防制區重新畫定檢討會議，依監測所得飛航資料，繪出航空噪音等噪音線圖，由於受到疫情影響，飛航班次減少，已有13村里不在航空噪音防制區範圍內，這次仍維持各村里原有防制區級別。

環保局依規定每2年重新檢討畫定，最近1次航空噪音檢討畫定作業，尚未超過1年，預計明年將重新檢討，相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開透明提供民眾申請查詢。

花蓮縣環保局依規定每2年重新檢討畫定航空噪音防制區，預計明年將重新檢討，相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開提供民眾申請查詢。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局依規定每2年重新檢討畫定航空噪音防制區，預計明年將重新檢討，相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開提供民眾申請查詢。圖／花蓮縣政府提供

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