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宜蘭鐵路高架配合款 盼補助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣府必須編列54.39億配合款，是一筆不小的財政負擔。議長張勝德建議向行政院政務委員吳澤成等人爭取補助。吳澤成表示，配合款是全國一致性規定，不太可能特別補助宜蘭縣。

張勝德昨質詢表示，宜蘭鐵路高架化從民國82年3月爭取至今，已經30年了，吳澤成政委與縣長林姿妙、秘書長林茂盛等會面，請縣府在108年6月重提規畫，由鐵道局協助費用約800萬，並爭取在同年9月取得可行性評估核定，由於交通部作業延遲，國發會不支持這個案子，經吳政委極力爭取，蘇貞昌院長最後才同意，宣布由交通部進入綜合規劃。

他表示，針對鐵路高架建設，縣府財主單位要籌措54億多配合款，有感於宜蘭財政狀況，如果要中央補助吸收，現在正處中央人脈最好時候，請縣長積極向吳澤成及立法院長游錫堃爭取由中央全額補助興建。

縣府財政稅務局長盧天龍表示，縣府提報計畫時有做可行性評估，當時檢視以往年度收支狀況，除扣除基本需求外，每年可自由運用的財源約15億元，依照鐵路高架化期程，縣府每年負擔4億元至7億元，當時評估是有能力負擔該計畫。

盧天龍說，因縣府財政結構未盡完善，為避免該計畫推動干擾其它施政計畫，建議中央盼吸納部分或全部補助配合款，減輕財政負擔。

張勝德說，鐵路高架是一個重要建設案，中央應該讓執行進度給宜蘭縣民知道整個期程，不要一直淪為「政治籌碼」。

宜蘭 吳澤成 鐵路高架化

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