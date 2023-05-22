謝國樑登廣告宣傳政策市府具名 反對黨質疑違法

國光客運先前出現「懇請議會支持」電動機車預算廣告，市長謝國樑表示是他出資。基隆市議會民進黨團今天聯合總質詢時，質疑謝擅自使用「基隆市政府」名義有違法疑慮。謝國樑答詢時說虛心受教，已將「基隆市政府」遮蓋，澄清是用自己的錢宣導政策，問題沒有那麼嚴重。

定期會本月8日開議時，國光客運出現新的車體廣告，內容為「爭取基隆青年電動機車追加預算，5-6月懇請議會支持」，並有「基隆市政府」具名文字。謝國樑當天說非市府委託刊登，而是他自掏腰包支付。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天質詢時說，8日在議長要求謝國樑提出廣告合約，證明自費委託刊登廣告，但謝一直未提供，難以釐清疑點。

民進黨市議員張顥瀚則說，如果是民間企業或人士刊登廣告，未經基隆市政府同意，卻在廣告上刊登「基隆市政府」文字，沒有違反行政程序和法律問題嗎；如果廣告內容是侮辱市府，謝國樑不會生氣嗎？