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林右昌兌現支票 基隆天鵝洞改善估113年底完工

中央社／ 基隆22日電

內政部長林右昌今天前往基隆市天鵝洞視察，宣布內政部已核定天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫，內政部補助5500萬元，預計明年底完工。林右昌說，「林部長來兌現林市長的支票」。

林右昌表示，「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫」是山海城串聯計畫的最後一塊拼圖，此計畫總經費新台幣7143萬元，內政部補助5500萬元，預計8月動工，明年底完工。

他說，天鵝洞位於「希望之丘」核心位置，橫向串聯基隆塔、主普壇、二沙灣砲台、法國公墓及沙灣歷史園區，垂直串聯中正國中、崇右影音科技大學、信義市場，未來完成後將打造新的上山路徑，也讓信義市場附近的「小北投」風華再現。

林右昌表示，此區是市區與山丘重要節點，毗鄰壽山路，更與成功國中、崇右科大相接，經規劃改善後可完成港、城、丘的縫合，除恢復往日榮景，更是市民休閒好去處。

林右昌說，他在基隆市長任內推動「市港再生標竿計畫」就是希望基隆翻轉，把基隆港打開，重整交通服務體系並打造人本環境，近年多項相關計畫已完工。

立法委員蔡適應出席接受媒體訪問表示，中央將補助經費撥到地方後，希望基隆市政府盡快辦理後續發包等相關作業，民眾很期待城市的改變和進步，也盼中央、地方持續合作，讓工程如期如質完成。

基隆市副市長邱佩琳說，基隆的確很需要中央的協助，希望中央、地方一條心，一起讓基隆更好，這也是市府團隊的心願。

基隆市政府簡報時指出，7143萬元經費中約有1954萬元用來去水泥化、種植約3360平方公尺綠地，其餘則包含舊有人文設施安全修繕、步道安全改善、露天廣場環境改善和生態水池工程。

基隆港 林右昌 天鵝

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