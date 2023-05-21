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太管處環教營隊明開放報名 邀學子一個負責任的登山者

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，邀請青年學子提升自己在登山領域自我照顧等，明天中午12時開始報名。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，邀請青年學子提升自己在登山領域自我照顧等，明天中午12時開始報名。圖／太管處提供

中央開放山林，許多人選擇登山，太魯閣國家公園管理處於7月3日至5日，將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，邀請青年學子參與環境教育活動，提升自己在登山領域自我照顧、山友照顧，也兼顧環境保護，明天中午12時開始報名，限20個名額。

太管處表示，盤點近幾年登山態樣，越趨成長的登山人口對應越多的問題，像是在雲稜山屋附近已有因廚餘及餵食出現不典型行為的黃喉貂，以及磐石山愈來愈多被登山客吸引的水鹿，都需要登山者了解在山林之中與動物相處的自律之道。

各山域步道均存在排遺汙染環境、營位被占用或登山隊伍彼此干擾等問題，因此，太管處希望邀請青年實際參與環境教育活動，在活動中練習與實踐LNT（Leave No Trace，無痕山林）的原則，尋找採取自律登山的保育行動方法，以解決這個世代所面臨的登山環境議題，期許帶動並提升國人照顧好自己、照顧好環境、照顧好其他登山者的負責任登山觀念。

課程將從活動前的登山行前準備開始，藉由文件資料傳達學員在出發前如何充分規畫與準備，接著以屏風山區為學習場域，從裝備的介紹與使用、登山行程的規畫、糧食的選擇，到戶外風險管理、步行與炊煮技巧、紙本地圖判讀、野外求生等課程，並帶領學員體驗山屋與帳篷住宿的差異。

全程參與的學員均可獲得太管處頒發的學習證書，只要對山域活動有興趣的高中、職（含五專1至3年級）在學學生、應屆畢業生，或是即將進入高中校園的新生，都可報名參加，詳情可上太魯閣國家公園官網查詢。

太魯閣國家公園管理處於7月3日至5日，將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，邀請青年學子參與環境教育活動。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處於7月3日至5日，將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，邀請青年學子參與環境教育活動。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 青年

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