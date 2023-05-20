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全市第5座！花蓮撒固兒聚會所上梁 預計11月完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日由部落頭目帶領，以原住民儀式舉行上梁典禮。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日由部落頭目帶領，以原住民儀式舉行上梁典禮。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所爭取花東基金，再自籌千餘萬元興建撒固兒部落文化聚會所，近日上梁，預計11月底完工，是花蓮市第5座。當地撒奇萊雅族人等了12年，終於盼到，期待明年豐年祭能夠在嶄新的聚會所舉辦。

撒固兒部落位於花蓮市國福里，屬於撒奇萊雅族。上梁儀式由部落頭部徐從帶領，全程以原住民儀式感謝祖靈，市長魏嘉彥、市代會主席李振瑋等人在鋼梁上簽名，再由吊車吊起上梁。

徐從說，歷任頭目都極力爭取，部落族人等了12年，終於盼到，預計再半年就能完工，族人都很開心，期待明年歲時祭儀就能在這裡舉辦。

市公所表示，撒固兒部落文化聚會所位於國福里撒奇萊雅祭祀廣場，占地140坪，經工程經費2425萬餘元，其中內政部花東永續發展基金補助1350萬元，餘下1075萬元由市公所自籌。工程因變更設計不足163萬元，感謝魏嘉賢議員協助向笛布斯．顗賚、李正文、周駿宥等議員爭取工程建議款施作。

撒固部部落聚會所鄰近空軍佳山基地，出席上梁儀式的立委鄭天財說，過程中最麻煩的是有飛航問題，歷經多次會勘，確認建物高度不影響飛安，獲得國防部同意變通處理，才得以順利推動。

市長魏嘉彥說，這是全市第5座聚會所，去年10月開工，施工進度已達55%，今年11月就能完工，未來將以「一部落一聚會所」為目標，持續爭取經費逐步推動。

花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日舉行上梁典禮，市長魏嘉彥（中）、市代會主席李振瑋（右2）等人在梁上簽名。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，是全市第5座，近日舉行上梁典禮，市長魏嘉彥（中）、市代會主席李振瑋（右2）等人在梁上簽名。圖／花蓮市公所提供

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