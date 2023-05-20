台東活水湖勾勒願景 打造濱海休憩廊帶
相當於88個游泳池大的台東活水湖，欲委外經營但無廠商投標，台東縣政府將再次辦理招商，規劃打造「活水湖水域遊憩區」，串聯森林公園及海濱公園，形成台東濱海休憩廊帶。
活水湖位於台東市區東北隅，為天然湧出湖水的人工湖泊，湖面廣闊平靜，台東舉辦如龍舟競賽、鐵人三項等活動場地。長1100公尺、寬100公尺，水位2至3公尺深，相當於88個游泳池大，因位處卑南溪口國家級濕地範圍，屬於森林區林業用地整體開發與經營管理均受限制及規範。
台東縣政府曾於民國105年至109年委外經營，110年辦理2次招標，皆無廠商投標。
台東縣政府農業處今天發布新聞稿表示，縣政府擬出方案，中長期希望結合周邊用地，發展全方位水域活動及環境教育中心，完善配套服務設施如停車場、廁所及淋浴空間等，打造全新「活水湖水域遊憩區」，串聯森林公園及海濱公園，形成一條悠活、優質且具教育意義的台東濱海休憩廊帶。
農業處長許家豪表示，縣政府將再次辦理招商，希望同步進行活水湖園區規劃設計與後續經營管理，縮短執行期限，使活水湖早日以全新面貌呈現，提供更優質多元的休閒遊憩活動。考量後續委外經營成效，也可能比照森林公園收費模式，增加收益提升活水湖日常維護管理品質。
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