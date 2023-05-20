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惡性入侵...台東鯉魚山「滿山都是銀合歡」林管處分區剷除
台東市鯉魚山是都市綠肺，但外來樹種銀合歡數量極多，衝擊其他樹種生長。台東林管處近期拉封鎖線移除，考量銀合歡仍具水土保持功能，將分區伐除、並辦市集將砍下銀合歡木材活化再利用。
鯉魚山位於台東市區，生態豐富、植物多元，是台東人運動，外來遊客休閒熱門景線，但山區銀合歡生長茂盛，登山遊客發現「滿山都是銀合歡」，「鯉魚尾觀景台」更幾乎被銀合歡包圍，林管處近期開始拉封鎖線剷除。
台東林管處作業課長張勝傑說，外來種銀合歡具強大繁殖力，還會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，為世界公認惡性入侵物種，林管處雖定期上鯉魚山剷除，但顧及銀合歡仍具水土保持功能，不宜一次性大面積剷除，都採分年漸次、小面積移除。
張勝傑說，本次鯉魚山銀合歡剷除計畫，剷除的銀合歡枝幹，將配合下月11日鯉魚山市集活動，邀請藝術工作者在伐木上做雷射雕刻等創作，除可活化伐下林材，也加強生態宣導。
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