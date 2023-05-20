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亂象頻傳成三不管 宜蘭仙境三層坪 短期內不開放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
絕美仙境「三層坪」吸引大批遊客，但尚未確定管理單位，短期內不會對外開放。圖／國產署提供
絕美仙境「三層坪」吸引大批遊客，但尚未確定管理單位，短期內不會對外開放。圖／國產署提供

宜蘭網紅仙境「三層坪」前年10月開放後引爆人棚，草皮被踩爛、設施毀塤，水保局與地主緊急關閉；去年初由地方促進會維管，卻引爆收費爭議，今年3月又喊停。目前地主國產署、施作水保設施的水保局及縣府目前都不願接手管理，短期內無法對外開放。

三層坪是1處由水保局施作的治山防洪設施，並非風景區，層層水梯和落羽松倒映水面美景，讓人讚嘆，部落客以秘境、仙境形容；前年10月開放後吸引大批人潮，各地攝影愛好者蜂擁而至，造成園區設施受損，進出道路狹窄車流回堵，附近居民抱怨連連。

三層坪約有4成土地屬私人所有、6成是國有土地，開放亂象頻傳，水保局與地主見狀況不對，幾個月後宣布封園。

由於民眾一再要求對外開放，經縣府幫忙協調交由地方促進會出面認養，去年10月底宣布開放團客、散客線上報名，不過收費150元，遭人檢舉為何國有土地、公家設施，怎可由民間收費？國產署今年初下令禁止，縣議員黃浴沂最近質詢時也提醒縣府嚴加督促，以免有人不慎觸法，吃上官司。

國產署與水保局、縣政府、促進會及地主等人前天會勘協商，國產署初步認定，促進會收費用於交通接駁及導覽解說，非屬營利行為，不過相關收費細節做得不夠周全，三層坪暫時不對外開放。

民眾敲碗求入園，未來這座美麗的園區該由誰來管理？國產署表示，基於「管用合一」，希望把土地撥用出去，基於農村旅遊，鄰近還有望龍埤等景點，盼由縣政府接手；水保局認為，他們把水保防洪設施做好了，是否開放旅遊非其工作權責；縣政府表示，土地與設施都不是縣政府的，也不該由縣政府管理。

水保局 國產署 認養

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