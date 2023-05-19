宜蘭員山鄉與日本余市町都是水故鄉 雙方因「它」結盟

宜蘭縣員山鄉與日本余市町都以農業、觀光產業為發展主軸，同屬水質優良的水故鄉，更是威士忌的重要產地，兩個城鄉為促進交流，今天簽署友好交流協定，特別是在疫情解封後，雙方展開農產與觀光合作。

日本余市町町長齊藤及日方產業界代表今天出席簽約，一行人走進員山鄉公所，舞獅開場熱鬧迎賓，駐日代表處大使謝長廷、外交部駐札幌辦事處處長粘信士透過線上視訊見證簽署。

鄉長張宜樺、鄉民代表會主席許芳明、副主席林子凱及多位鄉民代表等人到場，由張宜樺代表與日方齊藤町長完成簽約，為雙方友好情誼，寫下歷史新頁。

員山鄉公所表示，余市町、員山兩城鄉都是著名威士忌產地，余市町知名的NIKKA威士忌，是日本威士忌之父竹鶴政孝在此所設立酒廠；員山鄉是葛瑪蘭威士忌酒廠所在地，國際多項獲獎。這次藉由雙邊友好交流協定的簽署，為背景屬性相近的兩地搭起友誼的橋梁，也為國際城鄉交流寫下新的篇章。

張宜樺表示，員山鄉與日本余市町屬性相近以農業、觀光產業聞名，也都是著名威士忌產地，此次能與余市町簽訂友好交流協定，別具意義，未來雙方在農業、文化、教育、觀光等多元領域進行交流，深化台日友好關係，員山鄉特色景點、歷史風華、人文故事多，品嘗美味傳統小吃魚丸米粉，值得余市町朋友暢遊。

齊藤町長表示，這次員山鄉與余市町透過同為世界知名威士忌產地的共通點，締結友好交流關係，相信有助振興觀光、提升特產品銷售，深化經濟交流，對於台日兩地發展具重大意義。