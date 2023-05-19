2美國藝術家愛上台東 發願讓塑膠回收成綠島收入

2名美國藝術工作者Josh（安喬許）、Andrew（吳安書），長期推動回收塑膠製品成藝術品，因愛上台東，他們立下20年目標，要讓綠島塑膠回收成為綠島居民的另項收入。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，委託安喬許、吳安書成立的台灣德福公司（TaiwanderfulRecycle Co），在綠島設立「洄塑工作站」減塑循環工作，落實海廢去化與減量，昨日開幕，這2天帶領媒體、當地志工學生，了解減塑工作。

42歲的安喬許接受媒體聯訪表示，12年前到台灣，剛開始教英文、製作衝浪板，接著成立台灣德福公司推動塑膠回收，不只是單純回收，為做到最好、讓回收塑膠再利用，團隊不斷研究、創新思考，如何解決塑膠再製問題。

他說，透過塑膠廢料再製藝術品、吸引他人目光，可讓更多人注意、重視塑膠回收，可藉此宣導塑膠回收重要性、推動塑膠減量，也更方便將觀念導入校園、企業，將持續追蹤每年回收數據，期待在5年後看到成果。

吳安書表示，透過塑膠回收他製作多種藝術品，最近結合台東阿美族元素及個人創意，在綠島製作大地藝術節及東管處藝術作品，預定下月初將完成新作品，請大家拭目以待。

兩人表示，去過許多國家後，發覺台灣人非常支持塑膠回收行動，很多人都願意參與幫忙，並且愛上台東，他們立下第一個10年目標，已經過6年、從台東做到綠島，並預訂下個10年計畫，當然計畫可長可久，希望塑膠減量、回收觀念能深植每個人心，20年內讓塑膠回收商業化，成為綠島居民另項收入。

東管處長林維玲表示，綠島擁有豐富海洋遊憩資源，每年吸引近30萬人次到訪，也帶來可觀垃圾量。離島垃圾去化不易，不論一般垃圾或寶特瓶、塑膠餐盒等可回收資源均需運回本島，增加再利用門檻，降低業者處理意願。

她說，東管處今年以位於朝日旅服的洄塑工作站為中心，配合綠島國中、綠島國小、公館國小、朝日溫泉、綠島遊客中心等5處社區收集站，同時號召當地環境友善店家，推廣並進行塑膠容器清潔回收工作，將處理乾淨且完成分類之塑膠容器粉碎成塑膠粒，再製成生活物品、藝術品或紀念品，達到島內循環的減塑目標。