快訊

國台辦：即日起恢復團客赴大陸旅遊

劉芒、莫莉、網紅咖啡廳來看看！他讚「最完美道歉文」是她 1關鍵如教科書等級

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／愛台東2美國人綠島回收塑膠變藝術 5年要見減塑成果

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
來自美國的藝術家Josh(安喬許、左)、Andrew(吳安書、右)，在綠島推動塑膠、寶特瓶回收製成藝術品、再生容器。記者卜敏正／攝影
來自美國的藝術家Josh(安喬許、左)、Andrew(吳安書、右)，在綠島推動塑膠、寶特瓶回收製成藝術品、再生容器。記者卜敏正／攝影

來自美國的藝術工作者Josh(安喬許)、Andrew(吳安書)，長期推動塑膠回收製藝術品、再生容器，因為喜歡台灣、愛上台東，2人到綠島號召地方居民、學生回收廢棄塑膠，清洗、攪成塑膠碎粒，再製藝術品、容器，2人還立下20年目標，要讓塑膠回收成為綠島居民另項收入。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，委託安喬許、吳安書成立的台灣德福公司(Taiwanderful Recycle Co)，在綠島設立減塑循環工作站，落實海廢去化與減量，推廣減塑，東管處處長林維玲、綠島鄉長謝賢裕、鄉代會主席何富祥及綠島國中師生、地方志工，都出席「洄塑工作站」開幕式。

42歲安喬許表示，到台灣已12年，在台灣教英文、製作衝浪板，並成立台灣德福公司推動塑膠回收，不只是單純回收，為做到最好、讓回收塑膠再利用，團隊不斷研究、創新思考，如何解決塑膠再製問題。

安喬許說，透過塑膠廢料再製藝術品、吸引他人目光，可讓更多人注意、重視塑膠回收，他可藉此宣導塑膠回收重要性、推動塑膠減量，也更方便將觀念導入校園、企業，也將持續追踪每年回收數據，期待在第1個5年後看到成果。

吳安書笑著說，透過塑膠回收他製作多種藝術品，最近結合台東阿美族元素及個人創意，在綠島製作大地藝術節及東管處藝術作品，預定下月初將完成新作品，請大家拭目以待。

吳安書說，去過許多國家，最後發覺台灣人非常支持塑膠回收行動，很多人都願意參與幫忙，他和喬許立下第一個10年目標，已經過6年、從台東做到綠島，並預訂下個10年計畫，當然計畫可長可久，希望塑膠減量、回收觀念能深植每個人心，並讓塑膠回收商業化，成為綠島居民另項收入。

林維玲表示，綠島擁有豐富海洋遊憩資源，每年近30萬人到訪，也帶來可觀垃圾量。離島垃圾去化不易，感謝安喬許、吳安書2人成立的台灣德福公司，以這麼多志工，共同回收綠島寶特瓶、塑膠餐盒、浮球等可回收資源。

綠島國中學生們也一起參與塑膠回收清潔再製工作。記者卜敏正／攝影
綠島國中學生們也一起參與塑膠回收清潔再製工作。記者卜敏正／攝影
東管處處長林維玲、綠島鄉長謝賢裕、鄉代會主席何富祥，及綠島國中師生，都出席綠島「洄塑工作站」開幕式。記者卜敏正／攝影
東管處處長林維玲、綠島鄉長謝賢裕、鄉代會主席何富祥，及綠島國中師生，都出席綠島「洄塑工作站」開幕式。記者卜敏正／攝影
吳安書說，去過許多國家，最後發覺台灣人非常支持塑膠回收行動，他也立下目標，分階段推動塑膠回收計畫。記者卜敏正／攝影
吳安書說，去過許多國家，最後發覺台灣人非常支持塑膠回收行動，他也立下目標，分階段推動塑膠回收計畫。記者卜敏正／攝影
來自美國的藝術家Josh(安喬許)，說明塑膠回收製成藝術品方法。記者卜敏正／攝影
來自美國的藝術家Josh(安喬許)，說明塑膠回收製成藝術品方法。記者卜敏正／攝影

綠島 藝術品 台東

延伸閱讀

緩衝期再延1年！玩具泡殼2025年納回收 5000業者受影響

政治受難者與藝術家共創共聲 綠島人權藝術季今開幕

影／半夜綁踢梅花鹿玩鬧 綠島網友怒斥：太可惡

「薩諾斯」太愛露 爸爸驚見他裸照嚇到、感到無奈

相關新聞

議員揭非六都每十萬人行人死傷數基隆第一 促2年降30%

基隆市議員陳冠羽今天在議會總質詢指出，去年非六都縣市每十萬人行人死傷數，基隆排名第一，要求市長承諾2年後降低30%死傷數...

影／愛台東2美國人綠島回收塑膠變藝術 5年要見減塑成果

來自美國的藝術工作者Josh(安喬許)、Andrew(吳安書)，長期推動塑膠回收製藝術品、再生容器，因為喜歡台灣、愛上台...

違規行駛人行道 機車騎進騎樓 2人吃11罰單

基隆市仁愛區去年4月有呂姓女騎士把機車騎進騎樓，被監視器拍下影像，民眾檢舉，因「行駛人行道」違規行為3天收5張罰單；林男...

花蓮臨時圖書館 輪椅族怨難通行

花蓮縣立圖書館正原址重建，工期至少3年，臨時圖書館移至附近演藝堂地下室，有輪椅族發現，周邊無障礙坡道被工地圍籬阻絕、臨時...

宜蘭清溝夜市衛生、交通不佳 冬山鄉公所責令停業1月

宜蘭冬山鄉清溝夜市是縣內最大流動夜市，部分攤商因亂倒廚餘、廢油殘渣，或在紅線、行人穿越線擺攤，造成衛生與交通問題，鄉公所...

陽明交大醫院10幾年未完成擴建 議員怒批中央騙宜蘭人

屏東榮民總醫院才花3年多就蓋好，宜蘭的陽明交大醫院擴建卻歷經10餘年，一波三折，二期擴建的41.86億工程沒有廠商來投標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦