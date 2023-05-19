影／愛台東2美國人綠島回收塑膠變藝術 5年要見減塑成果

來自美國的藝術工作者Josh(安喬許)、Andrew(吳安書)，長期推動塑膠回收製藝術品、再生容器，因為喜歡台灣、愛上台東，2人到綠島號召地方居民、學生回收廢棄塑膠，清洗、攪成塑膠碎粒，再製藝術品、容器，2人還立下20年目標，要讓塑膠回收成為綠島居民另項收入。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，委託安喬許、吳安書成立的台灣德福公司(Taiwanderful Recycle Co)，在綠島設立減塑循環工作站，落實海廢去化與減量，推廣減塑，東管處處長林維玲、綠島鄉長謝賢裕、鄉代會主席何富祥及綠島國中師生、地方志工，都出席「洄塑工作站」開幕式。

42歲安喬許表示，到台灣已12年，在台灣教英文、製作衝浪板，並成立台灣德福公司推動塑膠回收，不只是單純回收，為做到最好、讓回收塑膠再利用，團隊不斷研究、創新思考，如何解決塑膠再製問題。

安喬許說，透過塑膠廢料再製藝術品、吸引他人目光，可讓更多人注意、重視塑膠回收，他可藉此宣導塑膠回收重要性、推動塑膠減量，也更方便將觀念導入校園、企業，也將持續追踪每年回收數據，期待在第1個5年後看到成果。

吳安書笑著說，透過塑膠回收他製作多種藝術品，最近結合台東阿美族元素及個人創意，在綠島製作大地藝術節及東管處藝術作品，預定下月初將完成新作品，請大家拭目以待。

吳安書說，去過許多國家，最後發覺台灣人非常支持塑膠回收行動，很多人都願意參與幫忙，他和喬許立下第一個10年目標，已經過6年、從台東做到綠島，並預訂下個10年計畫，當然計畫可長可久，希望塑膠減量、回收觀念能深植每個人心，並讓塑膠回收商業化，成為綠島居民另項收入。