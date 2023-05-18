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宜蘭清溝夜市衛生、交通不佳 冬山鄉公所責令停業1月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭清溝夜市是縣內最大流動夜市，過去曾有童玩節外賓到訪；由於日益嚴重的環境與交通問題，冬山鄉公所責令停業1個月。圖／本報系資料照
宜蘭清溝夜市是縣內最大流動夜市，過去曾有童玩節外賓到訪；由於日益嚴重的環境與交通問題，冬山鄉公所責令停業1個月。圖／本報系資料照

宜蘭冬山鄉清溝夜市是縣內最大流動夜市，部分攤商因亂倒廚餘、廢油殘渣，或在紅線、行人穿越線擺攤，造成衛生與交通問題，鄉公所開會數次卻未見改善，責令夜市即日起到6月14日停業4周，視後續狀況改善與否重新開放。

清溝夜市民國100年成立，每周三開放，近年已成為重要觀光景點，目前夜市約有300個攤位，總長度1.5公里，每逢開市吸引大量人潮，宜蘭各社團也常有網友詢問「今天清溝夜市有沒有開」，暑假期間更是擠得水洩不通，規模擴大也帶來衛生與交通問題。

冬山鄉長林峻輔今天在臉書發文說明，清溝夜市即日起至6月14日停止營業4周。網友紛表詫異與惋惜，「昨天沒去，沒想到就要等4周了」，也有網友認為夜市環境的確有越來越混亂的現象，需要調整，做好管理才不會影響居民生活。

冬山鄉公所指出，清溝夜市主要問題有二：第一，部分攤商習慣把廚餘或廢油直接倒進水溝，昨天人潮洶湧，今天又炎熱，下午會勘時惡臭難當；第二，部分攤位不顧地上紅線、行穿線，隨意擺攤，造成交通混亂。公所多次開會希望夜市改善，卻無見效，只好先暫停營業，並不是要斷攤商生計，而是希望好好改善再出發。

蘭陽觀光流動夜市管理委員會表示，居民給大家機會賺錢，部分攤商卻不自愛，甚至影響後續冬山夜市開市的可能性；公所這次出手是好事，希望處罰過後攤商能更加珍惜，好好處理衛生與交通問題。

夜市 宜蘭 觀光景點 廚餘

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