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花蓮農改場與慈濟大學合作 研發山苦瓜發酵飲

中央社／ 花蓮縣18日電

現代人重養生，花蓮農改場與慈濟大學合作，發掘出山苦瓜獨特的機能作用，研發「山苦瓜發酵飲」，從品種與加工同步進化；未來將技轉宜蘭縣農會與富里鄉農會擴大量產。

花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，山苦瓜是原民作物之一，因果實小，採收費工，即使具有機能潛力，難以產業化利用，因此藉由育種技術，導入山苦瓜優良特性與風味，使山苦瓜得以產業化生產。

山苦瓜的機能相當多元，除了廣為人知的調節血糖外，還有抗氧化、抗發炎、免疫調節等。近年研究更發現，部分苦瓜具有抗癌活性，相關研究如抑制腎臟癌、肺癌、大腸癌及乳癌等。

山苦瓜雖然機能豐富，但機能作用的表現需基於穩定的品種品質，經花蓮區農業改良場與慈濟大學的合作研究發現，各山苦瓜種原的特殊機能作用不盡相同，不可一概而論。因此，現在花蓮場山苦瓜育種更導入機能性優選程序，進而推出機能苦瓜花蓮6、7、8號。

花蓮區農改場指出，與慈濟大學徐雪瑩教授團隊合作，育成具有特殊機能，又能產業化生產的山苦瓜新品種。經由萃取物的細胞試驗結果顯示，花蓮6號對於腎細胞的過氧化逆境有保護作用；花蓮7號對腎細胞的尿毒逆境有保護甚至增殖的機能作用；花蓮8號則對三陰性乳癌細胞MDA-MB-231具抑制作用。

為推廣山苦瓜機能優勢與便利消費者，以改良場選育的機能山苦瓜品種優勢穩定品質，搭配專業製程，藉由加工技術濃縮苦瓜精華推出「苦瓜酵素飲」，同時調和風味，讓大眾都能接受，開瓶即可飲用，未來將技轉予宜蘭縣農會與富里鄉農會進一步擴大量產，以因應養生市場需求。

花蓮 農會 農改場 抗癌 癌細胞

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