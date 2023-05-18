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花蓮赤科山竹林橋因大雨斷裂 中央核4000萬重建今動土

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮竹林橋前年因大雨受災無法通行，縣府爭取中央經費，今天動工重建。圖／縣府提供
花蓮玉里鎮竹林橋前年因大雨受災無法通行，縣府爭取中央經費，今天動工重建。圖／縣府提供

花蓮縣玉里鎮竹林橋是高寮地區往竹林社區、赤科山要道，去年10月因大雨造成橋墩基礎被沖刷，橋面版下陷斷裂，無法通行。縣府向中央爭取4200餘餘萬元重建，今天動工，新橋拓寬為9公尺，為雙線車道，預計年底完工。

舊的竹林橋橋齡超過30年，總長83公尺橫跨高寮溪，前年10月圓規颱風外圍環流帶來豪大雨，竹林橋不堪大水沖刷，橋墩基礎遭掏空裸露不均勻沉陷，橋面版下陷斷裂，緊急封閉，縣府另外施作溪底便道供民眾通行。

花蓮縣政府農業處向行政院公共工程委員會爭取到4216萬7000元，辦理原址重建，今年初完成發包。因工程位於中央管河川行水區域，向水利署第九河川局申請獲同意先拆橋後，今天動工，工期預計240個日曆天。

今天由縣長徐榛蔚主持動工典禮，她表示，施工前已在地方辦座談會廣納民意，並依地方意見，在新建橋梁時納入竹林、高寮及地方農產等意象，呈現在地元素。

她說，除了竹林橋，南區多處橋梁在去年0918大地震受創嚴重，經縣府與立委傅崐萁共同爭取到玉里大橋42億元、高寮大橋9.9億元、崙天大橋2.6億元及玉長大橋5.3億元等建設經費，啟動復建改善南區交通。

縣府農業處表示，舊竹林橋寬僅4.2公尺，為單車道，不符目前使用需求，重建工程將拓寬、加長為90公尺，並在路肩設施3管式護欄及路燈，橋的南北兩側以金針花為主題，將特色加入橋名柱中，未來完工啟用，將肩負農產運銷與觀光休閒功能。

花蓮玉里鎮竹林橋前年因大雨受災無法通行，縣府爭取中央經費，今天動工重建。圖／縣府提供
花蓮玉里鎮竹林橋前年因大雨受災無法通行，縣府爭取中央經費，今天動工重建。圖／縣府提供

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