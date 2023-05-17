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台東縣幼兒莫德納雙價BA.4/5疫苗 17日起提供接種

中央社／ 台東縣17日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株流行，預防幼兒因感染導致重症風險，中央已購買幼兒莫德納雙價BA.4/5疫苗供追加劑使用，台東縣自17日起將陸續安排接種場次。

台東縣衛生局長孫國平今天表示，這次幼兒莫德納雙價BA.4/5疫苗配送200劑至台東縣，後續中央持續供貨，提供給年滿6個月至5歲已完成莫德納基礎劑、年滿5歲未滿6歲已完成幼兒BNT基礎劑或兒童BNT追加劑的幼兒接種。

他說，0到5歲幼兒如感染為重症高風險對象，呼籲幼兒儘早完成追加劑疫苗接種，以建立幼兒免疫力也可降低染疫後造成重症、MIS-C（多系統炎症徵候群）風險。

孫國平表示，符合幼兒莫德納雙價BA.4/5疫苗接種對象，需與前一劑疫苗至少間隔12週（84天）才可接種，家長陪同幼兒前往接種疫苗前應備妥健保卡及小黃卡。相關開診接種資訊可上衛生局官網查詢，如有疫苗相關問題可洽各鄉鎮市衛生所。

疫苗 衛生局 莫德納 台東

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